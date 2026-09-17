福原愛現身名古屋亞運傳聖火　久違日本公開亮相　爆謀復出演藝圈

福原愛2021年與江宏傑離婚，去年底證實再婚，對象正是過去曾被日媒報導涉及婚外情風波的「橫濱男」。近期她低調迎來第三胎，生活動態備受關注。第20屆愛知名古屋亞洲運動會即將於9月19日開幕，福原愛近日也被目擊參與聖火相關活動，久未在日本公開露面的她，最新近況曝光。



從現場畫面可見，福原愛穿著大會提供的制服，手持火炬現身活動，臉上掛著燦爛笑容，整體狀態看來相當輕鬆。活動沿途還有粉絲認出她，不時高喊「愛醬」，展現對這位日本乒乓球名將的支持。

福原愛過去曾因婚姻及感情風波成為日本、台灣媒體關注焦點，離婚後逐漸將工作重心轉往中國大陸，除了參與節目、活動，也積極經營微博、小紅書等社群平台，在當地累積不少粉絲。

如今福原愛再度出現在日本大型體育活動中，也讓外界關注她未來是否會逐步增加在日本的公開活動。據日媒先前報導，她有意重新拓展日本演藝相關工作，此次現身愛知名古屋亞運聖火活動，也成為她近期少見的日本公開曝光。

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