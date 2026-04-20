福原愛秘密誕三胎江宏傑大方祝福　婚變原因曾被爆疑似出軌已婚男

近日，37歲的福原愛秘密產下男嬰，她在官網表示以後還會透過乒乓球繼續為社會做貢獻，「非常感謝大家長久以來的支持愛護，我很高興地宣佈，我已經平安生產。母子平安，我們的生活很幸福美滿，我將繼續努力，透過乒乓球運動為社會做出更多貢獻。也期待大家繼續給予我溫暖的支持。」新生兒正是她與現任丈夫（早稻田大學學弟「A先生」）的第一個孩子，兩人於2025年初夏登記結婚。

福原愛秘密誕三胎。（Weibo圖片）

福原愛疑似婚內出軌

福原愛曾與台灣乒乓球運動員江宏傑育有一兒一女，後因生活理念不同而選擇離婚。福原愛的朋友爆料她曾多次受到江宏傑的言語霸凌。福原愛在還沒離婚的時候，被日本雜誌拍到與一名日本男子深夜約會，並附上了照片。報導稱與福原爱在横濱共同出游的男性已婚，後福原愛曬親筆信對公眾道歉，稱是和友人外出散心並非婚內出軌。

福原愛疑似婚內出軌。（Weibo圖片）

福原愛婚變內幕曝光

日本網友對此事立場分歧嚴重，形成兩大陣營。一部分網友批評福原愛在自身婚姻風波未平息時做出此番行為過於輕率，疑似婚外情；另一派則同情她過往長期遭受言語霸凌。後來《週刊文春》以長文揭露二人婚姻破裂的內幕，指出福原愛從婚禮開始便長期飽受丈夫及其家人的精神虐待，如今終於下定決心提出離婚。

福原愛婚變內幕曝光。（Weibo圖片）

福原愛與緋聞男成婚

2021年日本媒體報導福原愛新戀情，對象正是早前傳出導致婚變的「A先生」。福原愛與「A先生」在2025年初夏登記結婚，對此她強調，兩人正式開啟交往關係是在她與前夫江宏傑完成離婚手續之後。近日，前夫江宏傑出席公開活動，被問及前妻福原愛近日再婚並懷孕一事，他坦言自己事前早已知情，並大方祝福：「當然啊，祝福她。」