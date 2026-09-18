樂壇巨肺自爆惡疾纏身飽受折磨　靠食類固醇頂硬上：要醫咁耐激死

現年72歲的「肥媽」Maria Cordero健康狀況一直備受關注。早前她曾自爆因照肺發現陰影而虛驚一場，隨後又透露自己飽受嚴重鼻竇炎困擾。雖然身體狀況大不如前，但性格樂天又熱愛美食的肥媽，依然擋不住美食誘惑，日前獲悉她無懼病痛，與「黑妹」李麗霞及《中年好聲音》的龍婷（Stacey）等人一同北上順德大快朵頤！

肥媽近排受鼻竇炎困擾。（陳釗 攝）

鼻竇炎發作每日洗鼻兼食類固醇

肥媽早前受訪時曾透露，自己飽受嚴重鼻竇炎折磨，因鼻水倒流導致喉嚨發炎，甚至一度要「頂硬上」完成登台演出。肥媽指醫生叮囑她需要一段時間服食抗生素和類固醇，才可以痊癒，「當時食住（類固醇）唱㗎，無人知，係我後面講，啲人先話哦，真係沙沙地，雖然係辛苦，但我都唱完。所以現在其他地方邀請我哋，我都話停一停先，因為鼻竇炎唔醫返好，瞓覺成日會鼻水倒流，原來鼻竇炎係要醫咁耐，激死。」

她坦言兩邊鼻竇發炎情況嚴重，每日都要用洗鼻機清潔：「每日都有好多嘢洗出嚟，原本唔想食類固醇，因為食完會暈陀陀，但後來真系好辛苦，類固醇都要食了。」醫生亦叮囑她必須多加休息，避免過度操勞。

肥媽依然力撐《中年好聲音》！（TVB 娛樂新聞台截圖）

肥媽依然力撐《中年好聲音》！（TVB 娛樂新聞台截圖）

肥媽依然力撐《中年好聲音》！（TVB 娛樂新聞台截圖）

無阻好胃口偕龍婷北上農莊狂歡

雖然身體仍處於康復期，但似乎完全沒有影響肥媽的狂熱胃口。龍婷日前在社交平台分享了一張大合照，透露與肥媽、黑妹及一班好友親赴順德鄧總的農莊聚會。龍婷發文寫道：「謝謝 @mama_maria_cordero 和 @blackgirl_lilaia 帶我們來鄧總的農莊吃大餐，非常開心的玩了一天，也謝謝鄧總以及所有工作人員的招待😁🌞」相中可見，眾人豪陣享用地道烤全羊大餐，肥媽全程精神奕奕、笑容滿面，展現出一貫的招牌活力。雖然鼻竇炎令她大感困擾，但能與《中年好聲音》一班好友聚首一堂品嚐名菜，肥媽似乎暫時將病痛拋諸腦後，盡情享受美食與歡樂時光。

無阻好胃口！（IG截圖）

無阻好胃口！（IG截圖）