前港姐季軍事業一度跌入谷底　轉戰內地成功逆襲創業打造美容王國

2008年香港小姐季軍馬賽（現名馬菀迎）過去曾獲無綫（TVB）力捧，惟當年因捲入感情風波，事業一度跌入谷底兼慘遭雪藏。隨後她淡出香港娛樂圈，將事業與生活重心全面移至內地，婚後育有一女的她，除了偶爾參演幕前演出外，亦積極拓展個人事業，改名「馬菀迎」在內地重新出發。近年她跨界成立自家品牌賣養生產品，生意做得有聲有色，發展相當順利。

馬賽曾受盡力捧。（影片截圖）

拍過不少重頭劇。（影片截圖）

馬賽轉戰內地成功逆襲創業。（小紅書）

進軍美容界推面霜面膜 創自家品牌建立美容王國

馬賽對養生及美容護膚向來極有心得，最近更將版圖擴大，隆重推出自家研發的面霜和面膜產品，進一步打造其專屬的美容王國。她不時在小紅書等社交平台拍片分享個人護養心得，親自擔任最佳代言人，積極推廣自家品牌的護膚品，吸引不少網民及粉絲關注。

出護膚品！

狀態極佳被疑做醫美 親自回覆透露凍齡秘訣

保養得宜的馬賽在鏡頭前皮膚緊緻且氣色紅潤，隨即引來不少網民好奇詢問她是否曾私下進行醫美項目。面對網民的直白提問，馬賽亦展現坦率態度，親自留言回應：「莫有 我做撥經。」明確澄清自己並未依赖醫美注射或手術，而是靠持之以恆的中醫傳統「撥筋」養生技巧及日常護理來維持最佳狀態，成功打破外界疑慮。

親力親為！（截圖）

親力親為！（截圖）