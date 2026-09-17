袁偉豪夫妻揭搬新豪宅真相　霸氣回應愈搬愈富貴：未賣到咪揸住先

袁偉豪和太太張寶兒今日（17日）「夫妻檔」到灣仔出席一個慈善跑啟動禮。兩人受訪時，問到屆時會否一家四口出席參與？張寶兒笑言希望先帶大仔，因為細仔目前才剛學會站着的階段。至於兩兄弟平時會否打架或爭寵？張寶兒表示大仔上學後轉變很大：「好有趣，大仔自從上了學校之後，真係會餵弟弟吃東西，見污糟又會幫弟弟抹口水。」一旁的袁偉豪則稱兩兄弟性格差異，大仔很多說話，而細仔性格相對文靜，比較似他。

袁偉豪和太太張寶兒今日「夫妻檔」到灣仔出席一個慈善跑啟動禮。（陳釗 攝）

身教孩子學會感恩

作為父母，二人均認為身教非常重要。袁偉豪感性地表示：「做咗爸爸媽媽之後，對這個世界所有事情都要懂得感恩，得來不易。對於下一代，想讓佢哋多了解呢個世界好多嘢唔係必然，唔係張開嘴巴就有飯吃，要自己去爭取。」

當記者打趣問到會否像部分家長般，送孩子去「軍訓」或體驗生活時，兩公婆異口同聲表示想，袁偉豪更笑言：「我自己都想去感受一下！平時我哋開工意志力已經好強，但究竟可唔可以推到極限呢？即係清晨5點聽到響鐘就要起身，在有限時間內換衫準備，摺好啲被，好想試下！」而媽咪的張寶兒則舉例，吃飯時孩子若不吃就不會強迫，等下一餐餓了自然會乖乖吃光，「等小朋友學識珍惜。」

袁偉豪和張寶兒灌輸一對兒子從小行善。（陳釗 攝）

袁偉豪亦趁機大讚太太照顧家庭非常辛苦，笑指自己在外地拍戲幾星期期間，見到太太既要照顧孩子又要兼顧直播工作，非常偉大。問張寶兒想不想與老公掉轉，她出去工作，對方湊小朋友？她笑言：「我都想啊。我覺得係要有適當抽離，之前有段時間湊着兩個小朋友我係好享受，但過咗一段時間發覺原來都會攰，就算瞓覺都會諗小朋友嘢諗醒，所以都要做下嘢，出去見下人舒緩。」

袁偉豪自言見到太太的付出，所以每次去不同地方工作，都會買了小禮物送給對方，如果太太需要喘息，便帶對方出去飲咖啡、遊車河；也不反對太太接洽幕前工作，給予對方很大自由度。

搬新屋依然「冇自己房」 袁偉豪想寫歌要「離家出走」

今年5月，張寶兒曾在網上求助，爆出其價值近6,600萬元的清水灣「傲瀧」特色花園複式豪宅天花「漏屎水」，最後發現是自家屋企牆內的熱水管爆裂所致。當時張寶兒已崩潰發文直言無法接受，至近日終於搬屋，新居更豪更大，還有專屬兒童遊戲區，被指愈搬愈富貴。

袁偉豪笑指都想好似大家所講的「一賣一買」，二人解釋「新居」並非購買，只是租住，因為「舊居」要保養維修及重新規劃，「同埋工程期間會產生甲醛，最佳方法都係離開一陣。」對於被指愈搬愈富貴，張寶兒稱兩間大細相約，解釋只是生活的優先順序不同了，現在主要是希望給小朋友更多活動空間，以及改善家中的收納結構，因為舊居的格局較適合二人世界，隨着孩子長大有許多玩具、書籍及安全考慮，

袁偉豪和張寶兒近日搬屋，被指愈搬愈富貴，二人透露新居只是租住。（陳釗 攝）

問到一邊要供樓，一邊又要交租會否吃力？袁偉豪透露或者之後將「舊居」出租，這只是一個基本操作，大家不用太擔心，「總之一買一賣，你未賣到咪揸住先，唔使擔心我哋負擔。」

笑問袁偉豪早前曾呻BB出世後，沒有了自己房間，現在到新屋空間變大後，是否終於有屬於自己的房間？袁偉豪笑言：「依然係冇嘅！我發現我那些器材依然係入晒箱，想拎住部Notebook寫下歌都冇位，有時甚至連打開Notebook諗下嘢，寫下嘢都唔得，因為大仔會走過嚟問，又不停叫叫『爸爸』，所以最好嘅方法就係出去！出去寫歌，唔好喺屋企寫。」

袁偉豪和張寶兒稱「舊居」要保養維修及重新規劃。（陳釗 攝）

工作重心轉移馬來西亞 回應何雁詩「放低孩子」爭議

談及近況，袁偉豪透露近大半年，已在馬來西亞拍了三套電影，稍後也會繼續在當地接洽不同的工作。即現時工作重心轉移大馬？他表示：「感覺上係，返嚟香港就係返屋企，大灣區都會有啲工作嘅。始終而家有大有細，自己不吃，仔都要食！」他亦提到最近在大馬拍賀歲片很開心，私下會與好友陳展鵬想當年，又交流一下爸爸經，互相分享職場與家庭的平衡。

另外，對於近期何雁詩與鄭俊弘將患有罕見遺傳病「天使綜合症」的兒子送回加拿大生活，做法引來網民爭議，張寶兒表示：「每一個父母一定係愛自己嘅小朋友，可能佢哋有唔同考量，但我相信每一對父母，喺當下都係做緊覺得最好嘅決定。（妳捨唔捨得同小朋友分隔咁遠？）我而家未返到屋企已經好掛住佢哋。」袁偉豪亦補充指不便評論他人的家庭選擇，但相信身為父母，出發點永遠都是為了子女好。