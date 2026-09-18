63歲李連杰自爆患老人癡呆雙手麻痹　全身舊傷脊椎錯位肋骨斷裂

現年63歲的「功夫皇帝」李連杰近年大幅減產，不但外貌被指出現「斷崖式衰老」，其健康狀況亦備受關注，甚至多次傳出死訊、病重等，直至去年入院進行手術後，外貌回春，更一度傳出他「換心續命」及「全身換血」等傳聞。近日李連杰拍片分享近況，更突然自爆患上老人癡呆症，令人擔憂！

李連杰近年大幅減產。（微博@李連杰）

李連杰同兩個女兒Jane及Jada。（IG@jetli）

去年曾入院進行手術。（微博@李連杰）

李連杰公開手術後病床照。（影片截圖）

63歲李連杰自爆患老人癡呆 憔悴現身坦言想擺爛

李連杰在片中突然自爆現時患有老人癡呆症，更直言：「麻了，不動了。」雖然他語氣輕鬆看似講笑，但他難掩疲態，並坦言想「擺爛」：「我昨天就想啥也不幹的，你不老催我，完了日常全部排滿了，我想擺爛一天呢，都被你騷擾了十次，擺爛一天睡一天。」李連杰更全程趴在枱上，滿臉倦意，難掩憔悴。

手震。（影片截圖）

李連杰自爆患老人癡呆。（影片截圖）

雙手麻痹。（影片截圖）

想擺爛。（影片截圖）

想擺爛。（影片截圖）

李連杰拍戲半生全身舊傷 脊椎錯位肋骨斷裂

今年5月李連杰在美國紐約宣傳英文版新書《超越生死》（Beyond Life And Death）時曾接受訪問，他透露年輕時拍戲屢受重傷，脊椎錯位、肋骨斷裂等，他亦坦言：「由於拍電影留下了很多舊傷，困擾著我，所以我無法像正常人一樣鍛煉。我只是打打太極，有時會和妻子打乒乓球。我們打球不爭輸贏，就是為了活動一下身體，打個四十五分鐘就會出汗。」

李連杰宣傳英文版新書《超越生死》（Beyond Life And Death）。（IG@jetli）

接受訪問。（IG@jetli）

李連杰曾塑造無數銀幕英雄形象。（IG@jetli）

拍戲半生全身舊傷。（IG@jetli）

李連杰談甲亢導致眼球突出 曾憂心演藝生涯毀於一旦

李連杰在2013年確診甲狀腺功能亢進，受藥物影響，一度出現身形暴脹、面容蒼老憔悴的情況，甚至被指「斷崖式衰老」。談及甲亢帶來的打擊，他坦言：「當我摔斷了腿或胳膊，痊癒後我還能繼續工作。但這個病（甲亢）改變了我的面容。我照鏡子，發現眼球都突出來了。我想完成自己的演藝生涯，但我擔心沒有人想看到我的樣子。我配合醫生治療、按時服藥，利用這段時間鍛煉心智。我意識到抱怨和掙扎並不能讓我的臉恢復正常。那大概是我人生中最艱難的時期，但對我的內心修行卻大有裨益。」不過李連杰就自言近年已有好轉：「近幾年，這個病我已經控制得蠻好了。」

成就非凡！（IG@jetli）

父女感情好好。（IG@jetli）

李連杰經常到各地禮佛。（IG@jetli）