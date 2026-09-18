王賢誌遭胞妹爆欠「天文數字」巨債　首現身回應：對家人感到愧疚

前東華三院主席王賢誌（Vinci），前年因拖欠財務公司280萬元而申請破產，隨後與同性伴侶Kevin避走加拿大。其胞妹王賢德日前（16日）首度開腔痛斥哥哥，直指他欠下「天文數字」巨債後拍拍屁股走人，將「爛攤子」推給家人承擔，更遭追數大漢騷擾。不過，面對連串風波，王賢誌似乎並未受影響，沉寂一天後，他昨日（17日）再度於抖音上載直播片段，並親自回應網民質疑。

王賢誌現身處加拿大。（IG@mrvinciwong）

王賢誌遭胞妹力數不是，欠下「天文數字」巨債後遠走加拿大。（IG@mrvinciwong）

親回網民質疑：對牽涉家人感愧疚

面對連串負面新聞，沉寂一天的王賢誌一直未有回覆傳媒，但他的直播片段下卻引來網民留言。有網民留言直指：「為什麼欠下巨債？積極面對不要逃避」，竟引來王賢誌親自回覆：「其實正在積極面對中，不過牽涉到家人真的感到愧疚。」陸續有網民留言追問債務細節：「條數幾大啊？？？」、「你啲嘢周街都知la wo，仲喺度同人PK？」甚至有人留意到他手上的婚戒，諷刺他生活依然富貴：「結婚（戒指）好閃」、「命是真好...」，但他就未有再回應。

王賢誌是家中獨子。（IG@mrvinciwong）

王賢誌係家中唯一男丁。（ViuTV截圖）

爸爸同妹妹一齊上節目，表態支持王賢誌同性婚姻。（ViuTV截圖）

被胞妹王賢德力數後，王賢誌大方回應網民：「其實正在積極面對中，不過牽涉到家人真的感到愧疚。」（抖音@王賢誌）

有網民指他「命是真好」！（抖音@王賢誌）

滿臉笑容開直播 狂𢱑點讚求網民送大禮

王賢誌「積極面對」似乎就是要在大灣區闖一番事業，面對人生低谷，但依然活躍於抖音。從他截錄分享的影片可見，王賢誌身穿黑色潮T、戴圓帽，身處一個全白色、樓底極高的簡潔空間內做直播，精神極佳，面上更一直掛著笑容。

影片一開始，他便積極向粉絲要求點讚：「幫我撳撳撳撳...我要有七萬點讚，另外，最緊要係粉絲團成員，我今日要多一百，我今天要破昨天的記錄....要多啲支持，因為抖音爸爸見到我咁多支持，佢先會繼續推我，咁我可以喺呢個抖音空間做得更好，如果唔係我就會沉咗落去，大家就見唔到我嘞。」

直播期間，他與粉絲輕鬆閒談。當一名叫「Deluxe（奢華）」的粉絲指他的眼睛有「破碎感」時，王賢誌即將眼睛移向鏡頭開玩笑稱：「咩叫破碎感，我剩係見到有皺紋感。」其後被問到有什麼能刺激到他，他想了一會說：「刺激到我就係俾一啲我未見過嘢我，跑車見過、私人飛機見過、例如嘉年華之類，但要求會唔會太高，講吓講吓就會有嘞。」

要求網民狂點讚。（抖音@王賢誌）

王賢誌積極經營抖音。（抖音@王賢誌）

仍戴住婚戒。（抖音@王賢誌）

胞妹怒轟推卸責任 留低「蘇州屎」禍及家人

現年55歲的王賢誌為王氏港建創辦人王華湘的男孫，家族曾坐擁30億資產。他前年因拖欠財務公司280萬元而申請破產，隨後與同性伴侶Kevin移居加拿大。不過，其胞妹王賢德日前接受傳媒訪問時打破沉默，怒斥哥哥其實是欠下「天文數字」的無底深潭，更拍拍屁股走去加拿大，將「蘇州屎」掉低給家人承擔。王賢德透露，債主甚至踩上公司貼大字報追債，令全家兩年來活在惶恐之中。她更無情踢爆哥哥在加拿大的「自立」人設，指他至今仍依賴家族資助才能生存，並發出強硬聲明宣佈與哥哥的私人債務劃清界線，警告債主切勿再騷擾王家。

二人結婚父母都有出席婚禮。（ViuTV截圖）

王賢誌在2016年與交往7年的同性伴侶周思聰（Kevin）於加拿大註冊成合法配偶。（小紅書）

二人結婚父母都有出席婚禮。（資料圖片）