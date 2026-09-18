港姐亞軍施宇琪重返劍橋影婚照 高富帥未婚夫首曝光身形魁梧
撰文：小白
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現年26歲的2025年香港小姐亞軍施宇琪（Angela），去年底獲圈外男友送上巨型鑽戒宣佈訂婚。近日施宇琪與未婚夫飛往英國拍攝婚紗照，兩人特意選擇回到記錄二人共同回憶的母校劍橋大學取景。
未婚夫真容首曝光
施宇琪身穿純白簡約婚紗，配搭超長白色頭紗與精緻妝容，於校園內與未婚夫甜蜜牽手深情熱吻，施宇琪於社交平台發布照片並註明：「Shoot1：back in where it started」。而一直保持神秘的未婚夫真容亦首度曝光，男方比身高166cm的施宇琪高出大半個頭，身形魁梧健碩、五官輪廓硬朗，兩人依偎站立十分登對。
家族五代皆劍橋畢業
施宇琪除了具備亮眼外型，其家庭背景與學歷同樣引人關注。施宇琪出自名門，家族連續五代成員均畢業於劍橋大學，其太爺曾參與建立香港聖約翰座堂。她從小就讀傳統名校，其後以國際文憑（IB）滿分狀元身份考入劍橋大學，並取得一級榮譽畢業資格。
其未婚夫同樣具備優秀學歷背景。二人當年於自修室準備劍橋大學入學考試期間相識，當時二人約定「雙雙考入劍橋後方正式交往」。兩人最終如願考入該校並展開戀情，歷經8年愛情長跑後，於去年底訂婚準備步入婚姻。