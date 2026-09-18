港姐亞軍施宇琪重返劍橋影婚照　高富帥未婚夫首曝光身形魁梧

現年26歲的2025年香港小姐亞軍施宇琪（Angela），去年底獲圈外男友送上巨型鑽戒宣佈訂婚。近日施宇琪與未婚夫飛往英國拍攝婚紗照，兩人特意選擇回到記錄二人共同回憶的母校劍橋大學取景。



去年港姐亞軍施宇琪（TVB）

2025年港姐冠亞季軍分別由9號陳詠詩（Stacey），7號施宇琪（Angela）和13號袁文靜（Jane）奪得 。（資料圖片）

未婚夫真容首曝光

施宇琪身穿純白簡約婚紗，配搭超長白色頭紗與精緻妝容，於校園內與未婚夫甜蜜牽手深情熱吻，施宇琪於社交平台發布照片並註明：「Shoot1：back in where it started」。而一直保持神秘的未婚夫真容亦首度曝光，男方比身高166cm的施宇琪高出大半個頭，身形魁梧健碩、五官輪廓硬朗，兩人依偎站立十分登對。

施宇琪與未婚夫重返定情地劍橋大學影婚紗相。（影片截圖）

施宇琪未婚夫正面首度曝光，兩人郎才女貌十分般配。（影片截圖）

施宇琪身穿純白簡約婚紗，在英國郊外大道上漫步。（影片截圖）

施宇琪與未婚夫在充滿古典氣息的大門前合影。（影片截圖）

家族五代皆劍橋畢業

施宇琪除了具備亮眼外型，其家庭背景與學歷同樣引人關注。施宇琪出自名門，家族連續五代成員均畢業於劍橋大學，其太爺曾參與建立香港聖約翰座堂。她從小就讀傳統名校，其後以國際文憑（IB）滿分狀元身份考入劍橋大學，並取得一級榮譽畢業資格。

施宇琪曾以國際文憑（IB）滿分狀元身份考入劍橋大學。（IG@angela_lustanton）

其未婚夫同樣具備優秀學歷背景。二人當年於自修室準備劍橋大學入學考試期間相識，當時二人約定「雙雙考入劍橋後方正式交往」。兩人最終如願考入該校並展開戀情，歷經8年愛情長跑後，於去年底訂婚準備步入婚姻。

施宇琪去年就貼出在雪地被男朋友跪地求婚的照片。（小紅書＠卢安琪Angela (施宇琪））