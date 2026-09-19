何雁詩反擊「棄養」指控　心痛Asher受盡冷暴力遭嫌「做咩咁癲」

歌手何雁詩與老公鄭俊弘（Fred）的兒子鄭讚廷（Asher）於2024年6月公開確診罕見基因病「天使綜合症」。近日，何雁詩承認已安排Asher移居加拿大溫哥華生活，由嫲嫲及親戚代為照顧，夫妻二人則輪流兩地飛，結果遭到部分網民指責「留港搵銀、放逐病子」。對此，何雁詩近日接受《東網》訪問時首度正面回應，心痛剖白背後真正原因。



兒子好適應溫哥華生活。（IG@honganc）

香港帶病兒出街飽受「冷暴力」 戲院睇戲遭嫌「做咩咁癲」

何雁詩直言，將兒子送往溫哥華的唯一原因，是希望給他更好的成長環境。她指外地對特殊兒童的配套與社會容忍度遠高於香港，相反在港生活地方狹窄，帶特殊兒童出門需承受巨大精神壓力。她自爆在香港曾飽受旁人的「冷暴力」與奇異眼光。她透露曾帶兒子去戲院睇動畫片，即使已特意選擇最少人及角落的位置，並做好應對準備，但Asher突然有大動作時，仍能感受到旁邊觀眾厭惡的眼神，甚至覺得其兒子「做咩咁癲嘅」。臨走時她只能不斷道道歉並解釋兒子是特殊兒童。

兩夫妻有工作先返香港。（IG@honganc）

一家三口。（IG@honganc）

目前Asher已在溫哥華入讀有專屬導師的正統特殊學校，並由嫲嫲及親戚協助照顧。何雁詩與鄭俊弘則採「輪更制」飛往加拿大陪伴兒子，確保兒子一日都不可缺乏父母在身邊。何雁詩坦言過去近一年曾因要臨時飛加拿大而無奈推掉工作，一度大感挫敗，但她明確表示不會放棄香港市場，未來會繼續配合工作期表兩地飛。

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Asher已入讀當地特殊學校 夫妻輪更飛加國維繫「Team Asher」

被問到長時間分居會否引爆婚姻危機，何雁詩豁達表示有了小朋友後早已沒有二人世界，現時與鄭俊弘是「Team Asher」的合作關係，一切以小朋友為先，對老公及婚姻充滿信心。她直言為了愛兒著想，願意付出雙倍金錢、體力與精神的代價，甘願忍受網絡上的各種抨擊。