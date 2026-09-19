肥媽被梅啟明叫「收皮」　寸爆回應：「經」就收咗，「期」就未收

已故巨星梅艷芳（阿梅）的兄長梅啟明，早前召開記者會大鬧肥媽（Maria Cordero）說三道四，指責對方多管閒事，更直斥叫肥媽「收皮」。今日（19/9）肥媽現身尖沙咀出席公開活動，她接受《香港01》訪問被問及此事時霸氣寸爆對方：「經就收咗，期就未收！」

梅啟明開記者會。（盧振輝 攝）

肥媽今日出席活動。（盧振輝攝）

肥媽今日出席活動。（盧振輝攝）

對於梅啟明早前的指控與怒罵，肥媽顯得不在意，她坦言自己行得正站得正，完全沒有捏造事實。肥媽表示：「哎呀，我點會勞氣呢？我講真嘢嘛，全香港市民都知道啦，我又冇屈佢，係嘛？佢覺得係咩就覺得係咩囉，我又冇加多，我又冇減少，又唔係我提出嘅問題，記者問我，我有咩都照實講，唔通唔敢講咩？又唔係我講，全香港市民都係咁講嘢㗎嘛！」

肥媽坦言自己行得正站得正。（盧振輝攝）

不會放在心上。（盧振輝攝）

提及被梅啟明在記者會上爆粗及叫「收皮」，肥媽大方表示不會放在心上，更開玩笑回應：「我經常被人鬧㗎啦，你第一日識我咩？我經常被人鬧，如果人人鬧你，你就去計較，晨早生cancer死咗啦，對我完全冇影響。」提到梅啟明叫她「收皮」時，肥媽即時發揮金句本色：「呢啲咁嘅嘢，收皮呢樣嘢，如果講咗七十幾年都收咗，晨早收咗囉，『經』就收咗啦，『期』就未收！」

寸爆回應！（盧振輝攝）

此外，提及梅啟明在記者會上指用150萬元搞喪禮，肥媽則認為錢是別人的，她直言：「咁佢要500萬都得㗎，有人畀嘛，無所謂㗎！又唔係我嘅錢，又唔係你嘅錢，係嘛？如果攞到都係阿梅、阿梅媽嘅錢，無所謂㗎！好呀，如果佢攞到錢同佢阿媽風光大葬，咁就好啦！至於佢用唔用得落去，關我哋咩事？唔關我哋事嘛！人哋肯幫佢阿媽風光大葬，係喜事嚟！」