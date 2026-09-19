余安安跌親膝頭碎裂無損綵排　12月細女澳洲結婚︰好鍾意個女婿

舞台劇《Rabbit Hole心渦》，由張繼聰監製兼主演、張銘耀導演（German）、韋羅莎（Rosa）、余安安、譚旻萱（Mandy）主演，今日（19/9）舉行發佈會，宣布門票將於9月22日中午12時公開發售。劇中飾演兩母女的余安安及譚旻萱，圍讀時已培養出一份母女感覺。而今日安安姐出席活動時，明顯行動不便，原來是兩個月前跌倒撞裂膝頭，暫已痊癒7成左右，相信不影響綵排。更一早已向劇組請假，12月飛澳洲參加細女的婚禮。

劇中飾演兩母女的余安安及譚旻萱，圍讀時已培養出一份母女感覺。（許育民 攝）

張繼聰再做監製仍緊張 韋羅莎投訴老公做導演︰我冇得收工

余安安憶述自己跌親的過程，原來是自己一時心急壞事。「兩個月前去睇戲，心急想快快坐低，結果摔倒，膝頭哥直接撞到樓梯級。」當時已感到劇痛，但只以為撞瘀，決定坐下看畢整部戲為止。「一路痛住一路睇，仲有笑添。當時唔知咁嚴重，到夜晚開始愈來愈痛，到第二朝起身已經腫得好緊要，個女叫我立即睇醫生，才知是撞裂膝蓋骨。」經過打石膏及做物理治療，已痊癒約7成，當下不需用柺杖慢行便可。

今次是Mandy第一次參與舞台劇，心情既緊張又開心︰「可以跟安安姐合作當然開心，無諗過第一次做舞台劇已經有呢個班底。」（許育民 攝）

舞台劇《Rabbit Hole心渦》將於來年1月8日公演，但12月安安都已向劇組申請一星期大假，因為細女在澳洲結婚。「雖然公演前一個月是緊張時刻，但個女結婚點都要請假，仲已經準備定一份有珍藏價值的禮物，送畀個女同女婿。」安安姐跟這位未來女婿已相處好幾年，亦表示滿意︰「我好鍾意佢，雖然是外國人，但都好喜歡中國文化，會用中文同我拜年。」

余安安憶述自己跌親的過程，原來是兩個月前，去戲院睇戲時一時心急，想快快坐低，結果摔倒，膝頭哥直接撞到樓梯級，後來發現膝蓋骨碎裂。（許育民 攝）

余安安早前在社交平台，分享自己打石膏的照片。（余安安＠facebook圖片）

至於飾演囡囡的Mandy，出活動時要戴口罩，原來前一晚病倒發高燒。「我知道源頭的，是一個朋友病了惹到我，尋晚發高燒，今朝低番少少便可出來。」今次是Mandy第一次參與舞台劇，心情既緊張又開心︰「可以跟安安姐合作當然開心，無諗過第一次做舞台劇已經有呢個班底，導演叫我放膽去做，一班對手咁好經驗，我點演都一定接到。」安安姐在旁都鼓勵她︰「暫時圍讀，同佢同Rosa都已經有母女感覺，我都好期待，因為套劇好多對白，好想快啲排戲，覺得會好好玩，好開心。」