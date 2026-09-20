四料港姐冠軍曬出海比堅尼照　閃嫁富商從未拍劇榮升集團主席夫人

現年52歲的1997年四料港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），自1999年嫁給年長20歲的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正後，育有兩子，她亦自此淡出娛樂圈，專心相夫教子，過着幸福的豪門少奶奶生活。近年翁嘉穗頻頻陪富商老公出席公開活動，亦經常獲邀出席時尚活動，保養得宜的她狀態大勇！

翁嘉穗（Virginia）是1997年港姐冠軍。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗在1999年與富商鄔友正結婚。（IG@kashuivirginia）

多年來十分恩愛。（IG@kashuivirginia）

育有兩子。（IG@kashuivirginia）

出席時尚活動。（IG@kashuivirginia）

出席時尚活動。（IG@kashuivirginia）

狀態大勇。（IG@kashuivirginia）

四料港姐冠軍翁嘉穗曬比堅尼出海照 零贅肉緊緻身形獲封美魔女

日前，翁嘉穗在社交平台曬出一系列搭遊艇出海影的靚相，相中所見，她以印花比堅尼配同款薄紗外衣上陣，身形纖瘦、肌膚緊緻，勻稱長腿亦十分吸睛。雖然已是兩子之母且年過半百，但翁嘉穗狀態極佳，網民紛紛留言大讚：「凍齡美魔女」、「so pretty」！

搭遊艇出海影靚相。（IG@kashuivirginia）

以比堅尼上陣。（IG@kashuivirginia）

大騷好身材！（IG@kashuivirginia）

吸睛！（IG@kashuivirginia）

保養得宜。（IG@kashuivirginia）

閃嫁富商鄔友正淡出幕前 從未拍劇港姐華麗轉身成集團主席夫人

翁嘉穗當年參選港姐期間曾被電視台高層何麗全出口力讚，最後她勇奪港姐冠軍，同時獲得「最上鏡小姐」、「東方美態大獎」、「都會魅力小姐」。不過翁嘉穗當選兩年後就閃嫁比她年長20年的富商鄔友正，自此淡出幕前做闊太，她亦成為極少數從未拍過劇集的港姐冠軍。近年翁嘉穗頻頻現身公開活動，更以「集團主席夫人」的身份為老公旗下軒琴居新家品拍攝廣告，非常高調！

翁嘉穗與佘詩曼是同屆港姐。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗與富商老公鄔友正一同接受訪問。（小紅書）

翁嘉穗曾自爆爸爸經營鑽石廠。（IG@kashuivirginia）

保養得宜。（IG@kashuivirginia）