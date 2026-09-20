梅啟明得悉梅媽已火化情緒激動　神智不清送院口噏噏：阿媽快啲嚟

已故樂壇天后梅艷芳母親「梅媽」覃美金於8月30日離世，其後事安排一度鬧雙胞，好友潘小文指梅媽早已在遺囑交托由孫兒梅柏麟低調辦理，但梅啟明卻堅稱自己是長子，揚言要用150萬為梅媽風光大葬，更指不排除打官司搶治喪權。不過，梅媽喪禮最終於昨日（19日）傍晚低調地舉行，梅啟明對此全不知情，他其後接受《01娛樂》訪問時，無名火起，揚言要控告負責打理後事的姪兒「謀殺」！根據《鼎豐盛GPM》影片報道現場情況，未知是否因為過於激動，他昨晚於餐廳接受媒體訪時突然血壓急速飆高、呼吸困難，需即時送院治理，一度神智不清並口噏噏：「我阿媽呢？阿媽你快啲嚟，魔鬼燒你、魔鬼燒你 ⋯⋯」而《01娛樂》致電關心狀況，他氣若柔絲，全程咳不停，對答更一反常態。

梅媽喪禮於9月19日低調完成。

梅啟明被完全排除於梅媽喪禮，對火化一事全不知情。（資料圖片）

梅媽喪事低調舉行，原本揚言要花150萬在將軍澳永遠墳場為梅媽進行土葬的梅啟明，自覺被蒙在鼓裏，故得知消息後極度震驚，激動怒喊：「要告呢個人謀殺呀，直頭！」記者追問究竟要告誰，他理直氣壯地將矛頭指向梅媽遺囑承辦人：「告姪仔，仲有邊個啫。」當晚深夜，他與泰籍女友May May在西灣河碼頭一間餐廳接受訪問，期間他越講越激動，導致血壓急速飆高，甚至出現呼吸困難的症狀，現場人士見狀隨即急Call白車求助。

梅啟明原本說要告姪仔謀殺，之後越講越激動，導致血壓急速飆高，甚至出現呼吸困難的症狀，現場人士見狀隨即急Call白車求助。（鼎豐盛GPM）

當救護車趕至現場時，梅啟明的情況未見好轉，連站都站不穩，並開始神智不清，於救護車上不停口噏噏：「我阿媽呢？阿媽你快啲嚟，魔鬼燒你、魔鬼燒你 ⋯⋯」最終由三名救護人員合力將他送往東區醫院，女友May May亦全程在旁照顧。據《東周刊》消息指，入院後醫生安排他到特別休息室平靜情緒並進行檢查，直至凌晨四時許，梅啟明身體狀況恢復穩定後，始離院回家。今日下午時分，《01娛樂》聯絡梅啟明，一打通電話即傳來不絕咳聲，當記者詢問他目前健康情況如何，他只是氣若柔絲說：「冇事呀，我好唔舒服呀……我唔舒服呀……我而家好唔舒服呀，唔回應，唔該。」說罷便掛斷電話。

梅啟明送院期間神智不清，於救護車上不停口噏噏：「我阿媽呢？阿媽你快啲嚟，魔鬼燒你、魔鬼燒你 ⋯⋯」（鼎豐盛GPM）