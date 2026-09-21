港姐冠軍孭大袋細袋着涼鞋落街賣嘢搵錢　內地人氣強勁：自然大氣

現年35歲的港姐冠軍陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎結婚後，先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，四年抱三，一家五口幸福美滿。可是早前陳凱琳帶同兒子前往金鐘太古廣場戲院觀賞電影《蜘蛛俠》，未料有同場網民在社交平台發文痛批陳凱琳兒子觀影期間不斷大聲交談嬉笑兼尖叫，散場時有人疑因不滿以cream淋向陳凱琳兒子頭部，引來極大關注。雖然事件一度影響陳凱琳形象，不過陳凱琳在內地人氣依然不俗，近日陳凱琳又落舖宣傳自家朱古力，一個人孭住大袋細袋，獲激讚自然大氣。

陳凱琳是《浪姐7》成員之一，她透露已得老公全力支持：「趁後生咩都試！」（IG@ghlchan）

作為三子之母的陳凱琳（Grace），生完小朋友後，身型依然Fit到漏油。

陳凱琳忙於工作。（IG/@ghlchan）

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，兩人「四年抱三」先後誕下三個可愛兒子，組成幸福的一家五口家庭。（IG/@ghlchan）

陳凱琳獨自孭大袋細袋賣朱古力：自己揹個包就來了

日前有人在商場見到陳凱琳。陳凱琳穿上Deep V暗紅色長裙，高貴又有女人味，將好身材完美展現出來；一頭長攣髮和白皙肌膚，生了三個仍然Keep住狀態極佳。陳凱琳戴住口罩現身舖位打點，她左肩孭住一個大紙袋，右手一個大膠袋，長裙下的是一對涼鞋。

不少人都吃驚女明星獨自孭住大袋細袋現身，「香港的女藝人自己揹個包就來了，真是不一樣 活捉好瘦一個Grace」。陳凱琳之後擺低袋就宣傳朱古力，笑容滿面，十分熱愛工作。

陳凱琳一個人孭兩個大袋落舖賣朱古力。（小紅書）

擺低兩個袋即工作。（小紅書）

好好笑容。（小紅書）

（小紅書）

Deep V性感！（小紅書）

網民激讚貼地。（小紅書）

網民激讚同內地女星不一樣。（小紅書）

陳凱琳內地人氣仍然不俗。（小紅書）

網民留言。（小紅書）