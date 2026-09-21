莊韻澄被追問與前度張致恒性經驗　霸氣回應：喺我隔籬忍到㗎咩？

莊韻澄（前名：莊端兒）曾與張致恒有過一段情，不過最終因男方趁莊韻澄外遊期間偷食而分手，張致恒事後向傳媒坦言懷疑自己性上癮；近日莊韻澄現身杜汶澤網台喱騷節目《歡樂今朝》，暢談「無性關係」主題，杜汶澤封張致恒為「香港X神」，追問莊韻澄作為「X神前女友」，與對方當年的性經驗，而女方就霸氣回應：「忍到㗎咩？喺我隔籬忍到嘅咩？我覺得唔可能囉……」

莊韻澄（前名：莊端兒）曾與張致恒有過一段情，不過最終因男方趁莊韻澄外遊期間偷食而分手，張致恒事後向傳媒坦言懷疑自己性上癮。（IG@xeniachong）

近日莊韻澄現身杜汶澤網台喱騷節目《歡樂今朝》，暢談「無性關係」主題，杜汶澤封張致恒為「香港X神」，追問莊韻澄作為「X神前女友」，與對方當年的性經驗。（IG@ chapmantoslateshow）

莊韻澄身材非常豐滿。（IG@xeniachong）

莊韻澄以緊身T恤現身節目，但闊領口的設計仍見到她的逼爆上圍，她在節目被杜「你曾經作為一個X神嘅女朋友……」莊韻澄即回應：「點算呀？陣間佢老婆鬧我。」杜汶澤就說：「佢老婆邊個唔鬧㗎 ？連佢都鬧㗎啦，你都多X餘！（莊韻澄：咁我哋繼續講！）」接著杜汶澤指張致恒無端端生了四個仔，問莊韻澄男方可曾對她說過「你唔畀我即係唔愛我」之類的說話，又問：「X神佢究竟係點X樣嘅呢？佢有冇咁講過呢？」不過莊韻澄就直接回應：「忍到㗎咩？喺我隔籬忍到嘅咩？我真係覺得唔可能囉……因為你瞓覺會郁㗎嘛兩個，你打側瞓，佢又打側瞓，咁樣攬，你好難忍喎！」杜汶澤似乎亦相當理解，更謂：「我間屋幾萬尺，你行入嚟，我喺樓上見到都忍唔到啦！」節目配以一張高炒莊韻澄的照片，效果非常澎湃！

杜汶澤封張致恒為「香港X神」。（IG@ chapmantoslateshow）

莊韻澄即回應：「點算呀？陣間佢老婆鬧我。」杜汶澤就說：「佢老婆邊個唔鬧㗎 ？連佢都鬧㗎啦，你都多X餘！」（IG@ chapmantoslateshow）

杜汶澤指張致恒無端端生了四個仔，問莊韻澄男方可曾對她說過「你唔畀我即係唔愛我」之類的說話，又問：「X神佢究竟係點X樣嘅呢？佢有冇咁講過呢？」不過莊韻澄就直接回應：「忍到㗎咩？喺我隔籬忍到嘅咩？」（IG@ chapmantoslateshow）

莊韻澄認為張致恒對住自己冇可能忍到。（IG@ chapmantoslateshow）

莊韻澄：「你瞓覺會郁㗎嘛兩個，你打側瞓，佢又打側瞓，咁樣攬，你好難忍喎！」（IG@ chapmantoslateshow）

網民都認為由莊韻澄講這番話好有說服力！（IG@xeniachong）

杜汶澤似乎亦相當理解，更謂：「我間屋幾萬尺，你行入嚟，我喺樓上見到都忍唔到啦！」（IG@ chapmantoslateshow）