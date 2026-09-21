蒙嘉慧宣傳新片生圖曝光　讚張家輝光頭好睇被反擊：嗌妳老公試下

影帝張家輝、蒙嘉慧（Yoyo）及影后鍾雪瑩（鍾雪）昨晚（20日）到荃灣出席電影《我阿爹想旅行》啟動禮。一段時間未有在香港公開露面的蒙嘉慧，一出場即成為焦點。她在台上分享自己接拍這部電影的原因，坦言當初收到邀請時幾乎「零考慮」就答應，一來很想支持香港電影，還有就是「掛念」老搭檔張家輝。誰不知身旁的張家輝突然忍不住插嘴，開口便打趣：「又可以做吓運動咁啦！」蒙嘉慧順勢笑著解釋：「係啊，有啲原因減下肥囉！」當司儀也說她不肥時，張家輝則搞笑向對方反問：「無，邊肥啊！」笑翻全場。

影帝張家輝、蒙嘉慧（Yoyo）及影后鍾雪瑩（鍾雪）昨晚（20日）到荃灣出席電影《我阿爹想旅行》啟動禮。（盧振輝 攝）

再度合作勾網民集體回憶

張家輝和蒙嘉慧繼電影《流氓師表》後相隔多年再次合作，隨即勾起網民對「張英」和「地理魯媚」的集體回應。受訪時，張家輝一本正經地編造劇中女兒的身世：「大家最近喺threads都有睇過嗰段《流氓師表》，我同『地理魯媚』係有下文嘅，點解有呢個故事呢，就係因為當年佢阿媽請咗我做代課老師，然後就生咗個女，大家可以有幻想空間喺度。（Made in任你小築？）大家可以播埋條片出嚟。」

張家輝和蒙嘉慧繼電影《流氓師表》後相隔多年再次合作，隨即勾起網民對「張英」和「地理魯媚」的集體回應。（盧振輝 攝）

與張家輝、鍾雪合作開心

久未有拍戲的蒙嘉慧，表示可以同熟人張家輝合作，非常開心：「佢喺現場Handle個氣氛，會令我拍得好自在，好快入到戲。同埋鍾雪又係一個好有天份嘅演員，完全睇得到佢哋兩父女喺度鬥戲，係會令你賞心悅目。」

兩人台上互窒。（盧振輝 攝）

談到近年旅居日本福岡的蒙嘉慧，可有教張家輝日文？她笑指自己的日文水平僅能勉強溝通和點餐，未有資格教對方。張家輝隨即笑言：「叫到嘢食已經好犀利啦，證明妳叫嘢食嘅能力好高，食到而家都幾好啊，『咁樣』。」令蒙嘉慧無奈直呼：「我忍你！」

被張家輝暗笑肥 蒙嘉慧：要肥都無辦法

笑指張家輝在台上已暗笑對方肥？他解釋兩人當年合作時，蒙嘉慧「瘦到一條藤咁」：「嗰陣包住條皮就行出嚟，好恐怖。」蒙嘉慧認自己當時確實太瘦，現在「睇返都好驚！」但張家輝爆對方當年已經吃幾個飯盒，「妳解釋下」。蒙嘉慧笑言：「咁嗰時發育嘛。但今時今日就唔知點解……我已經好慳家，慳住食，佢要肥都無辦法。」張家輝見狀即安慰道：「都唔肥，而家好睇，肥靚吖嘛。」

蒙嘉慧現時雖然爆滿了一點，但還是很靚女。（盧振輝 攝）

張家輝片中挑戰「地中海」造型 蒙嘉慧讚好睇

今次張家輝片中犧牲甚大，為演繹「地中海」造型去剃頭，造型極具喜感。蒙嘉慧即忍不住笑指當初看到時感到非常尷尬：「第一日做造型見到佢嗰陣，我望一望，有啲尷尬！我諗『死啦，家輝而家變成咁架啦？我唔好行過去了。』跟住我套返現實諗，應該唔係咁嘅。」蒙嘉慧笑言有場戲很深印象，她在車上攬住張家輝，對方的帽子掉了，「嗰刻我同自己講，做埋佢，唔好笑啊，甩咗都要好愛咁攬住佢啊。」

兩人非常有默契。（盧振輝 攝）

不過，張家輝坦言剃光頭，身為男人都是害怕的：「都驚架！因為要剃光頭，個頭要塗好多膠水黐住啲頭套，男人最痛就係頭髮嘛！」他笑言，只要看看市面上琳琅滿目的育髮產品，就知道「禿頭」問題對於男士來說是多麼震驚，「但我又覺得呢個造型，好幫到我演戲嘅，所以我最後都係決定冒這個險。而家當然無事啦，執返身彩。」

蒙嘉慧笑言工拍攝時，見到張家輝個頭，覺得對方都挺有福氣：「如果大家有留意 Poster，佢個係好似壽星公！其實佢好適合光頭。」（盧振輝 攝）

蒙嘉慧笑言工拍攝時，見到張家輝個頭，覺得對方都挺有福氣：「如果大家有留意 Poster，佢個係好似壽星公！其實佢好適合光頭。」張家輝聞言笑說：「多謝妳喎，妳嗌妳老公試下啊喂！」蒙嘉慧笑言：「唔係個個都有你咁靚㗎，你個樣唔剃光真係好嘥！」不過她直言，如果自己老公鄭伊健將來變「地中海」也沒問題，索性剃光頭，不僅節省洗頭水，連吹頭時間都省下，都會依舊攬實對方？蒙嘉慧趁機放閃：「當然啦！一日愛佢，永遠愛佢！」

蒙嘉慧透露老公鄭伊健會一定會入場支持。（盧振輝 攝）

張家輝勾昔日古裝辛酸

此外，片中也有古裝場口，問到有無勾起以前拍古裝劇的辛苦回憶？蒙嘉慧笑言沒有，因為自己當年才拍過一兩次，但拍過都知道辛苦。張家輝笑言當時內心其實很怨恨，不過也要拍，沒辦法。蒙嘉慧一旁補充說：「就係咁樣，先有今日嘅成就嘛！」