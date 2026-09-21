張家輝爆拒絕多位演唱會巨頭邀請開騷原因　六字揭左手紋身疑雲

張家輝、蒙嘉慧及鍾雪瑩（鍾雪）昨晚（20日）出席主演電影《我阿爹想旅行》啟動禮。張家輝曾多次公開表示欣賞鍾雪，今次終於合作演兩父女，兩人台上互笠高帽。張家輝直言：「感覺好良好、好犀利啊！因為佢都係......好嘅，咁就好囉，好似一家人咁。」對於「爸爸」的高度評價。鍾雪謙虛表示：「好啊，好開心啊！因為應該都冇乜人唔鍾意家輝哥哥呢個演員，所以好榮幸一齊玩。喺佢身上學到認真，同埋喜歡電影。」

張家輝、蒙嘉慧及鍾雪瑩現身宣傳新片《我阿爹想旅行》。（盧振輝 攝）

首度合作演父女張家輝讚好犀利 鍾雪：冇乜人唔鍾意家輝哥哥

受訪時，鍾雪表示與家輝哥哥合作很開心，當初知道飾演對方女兒，一口答應說好，而為這次拍攝，她們去了很多不同的地方，過程好像去旅行一樣。鍾雪直言看過不少家輝哥哥以往作品，問最喜歡哪個？她真的認真思考，一旁的張家輝即發揮幽默本色笑言：「『化骨龍』得架啦。」引得全場大笑。

張家輝和鍾雪片中飾演兩父女，兩人活動上互笠高帽。張家輝還推薦大家中秋節一家人入場睇《我阿爹想旅行》最Perfect！（盧振輝 攝）

票房好開金口？

問到若電影票房好有什麼回饋觀眾？蒙嘉慧望住張家輝說：「梗係你唱歌啦！」張家輝即拉對方落水：「票房好，就梗係大家合唱啦！」蒙嘉慧開頭說OK的，但想了一想後又說：「唔好迫我唱歌啦，如果我唱歌賺咗好多錢啦，就係唱唔到之嘛。」張家輝笑言：「妳唔係咁自信啊？唱歌賺到咁多錢。」

張家輝爆有多位演唱會巨頭曾邀請他開個唱。（盧振輝 攝）

爆多位演唱會巨頭邀請開騷

至於有不少網民敲碗期待張家輝開個唱？張家輝笑言：「呢個問題，好多演唱會巨頭都搵過我嘅，不過我都冇乜點睬佢哋。（點解啊？）因為我心情未係好好嘛，心情好嘅時候先啦，內容呢啲嘢你哋問返我經理人。（經理人話OK）佢話有幾班喺歐美市場嗰啲人搵緊，好大型嘅，我話我太大型嘅唔搞，再諗囉。」

最近張家輝接受Do姐鄭裕玲訪問時，有眼利網民見到張家輝的左手疑紋了身。（盧振輝 攝）

6字親揭左手紋身疑雲

最近張家輝接受Do姐鄭裕玲訪問時，有眼利網民見到張家輝的左手疑紋了身。對此，張家輝受訪時沒有否定也沒有肯定，表示：「嗰啲係唔係啊？好難講個喎。（真係紋『我愛蔡楓華』啊？）好難講，呢啲嘢。」

心繫契爺胡楓爆大病 張家輝忙完即探望

此外，談到契爺胡楓（修哥）之前自爆大病過一場，張家輝直言有關心對方，並歎一口氣：「唉，好彩佢就叻。嗰次都嚴重啊，後來佢叻就無事，大家放心返。（有無去探望契爺？）我啲行程都趕，我今次返嚟出席完呢個活動，又要飛走拍戲，完成手頭工作，我會去見佢。」