大劉家族半山豪宅被游水教練公開　更抱怨大小姐要佢等遭網民怒插

繼早前蔡卓妍被人公開住宅地址，今日又有同類事件發生。事緣有一名自稱提供上門教水服務的游泳教練近日在社交平台Threads發文，抱怨工作辛酸，卻因為隨文附上一張疑似是富商「大劉」劉鑾雄與太太甘比（陳凱韻）半山豪宅的照片，並抱怨學生「大小姐」，引發網絡公關災難！大批網民怒轟該名教練毫無職業操守，嚴重侵犯客戶私隱，更有網民揚言已向甘比舉報，直指教練「聽日應該就失業」！

劉鑾雄家族半山豪宅被游水教練公開。（資料圖片）

教練發文呻辛酸

該名游水教練在Threads發文，分享上門教水的一天。她在文中表示，外界以為教練的日常只是「落水、教水、收工」，但現實卻要經歷重重難關。她形容自己搭完車後還要行上山才到達門口，更要花時間等待「大小姐」準備好。她抱怨道：「然後……大小姐先慢慢換衫、慢慢執嘢、慢慢出嚟。終於落到水，我已經變成『上門教水 + 行山教練 + 耐心等待專員』三合一。」 雖然文末她補充指見到學生有進步就算了，但帖文附上的一張古典風格豪宅外觀照片，卻瞬間成為網民焦點。

游水教練在Threads發文，分享上門教水的一天。（Threads截圖（

網民群起攻之 斥責毫無操守

照片曝光後，不少眼利的網民立刻認出相中的大宅，極有可能是大劉與甘比的居所。有網民直接留言指出「咁似甘比屋企」、「劉家大小姐？」，令事件迅速發酵。原本想圍爐取暖的教練，結果引來一面倒的猛烈批評。大批網民直斥她缺乏基本職業道德，隨意曝光客人住處外貌及生活習慣是極不專業的行為。網民紛紛留言炮轟：「你咁樣post學生屋企外貌+形容學生......如果學生家長知道後仲會唔會繼續搵你教？」、「咁樣爆x人私隱，留名等睇樓主del post」。 更有熟悉行規的網民好心提醒：「中半山及以上客戶，絕不能分享到網絡上，小心謹慎好。要分享就用AI生成。」

最後，雖然樓主已經del post，但已被截圖瘋狂在網上傳閱。

網民紛紛留言熱討。（Threads截圖）