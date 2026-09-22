霸氣視帝近照曝光變慈祥　63歲真實狀態引熱議：跟40來歲差不多

現年63歲的三屆TVB視帝羅嘉良（撈家），早前相隔10年強勢重返無綫，夥拍楊茜堯拍攝新劇《模範律師團》，飾演「潘大狀」一角，令不少港劇迷引頸以待。最近，完成拍攝的羅嘉良，在內地火鍋店拍影片時，被網民野生捕獲，其真實面貌與狀態瞬間引發網民熱烈討論。

羅嘉良相隔10年重返TVB夥拍楊茜堯拍攝新劇《模範律師團》。(資料圖片)

無綫主席許濤還親自前往《模範律師團》拍攝場地探班，可見非常重視。（Youtube@TVB 娛樂新聞台）

零架子向鏡頭揮手合十 親筆簽名極度貼地

近日，有網民在社交平台分享捕獲羅嘉良的片段，並興奮寫道：「OMG！潘大狀？！係羅嘉良啊！！！」片段可見，羅嘉良當時正身處火鍋店進行拍攝，身穿黑白條紋恤衫外搭卡其色外套的他，留著招牌髮型，一身造型顯年輕且具活力。雖然貴為三屆視帝，但羅嘉良全程展現極高親和力，完全沒有大牌架子。當發現有人拍攝時，他不但沒有阻擋，反而主動看向鏡頭，雙手合十感謝，並露出溫和笑容，親切地向鏡頭揮手打招呼。此外，他亦親筆為拍攝他的網民簽名留念，作風親切貼地。

羅嘉良近日在火鍋店拍視頻被野生捕獲。（小紅書截圖）

當發現有人拍攝時，羅嘉良不但沒有阻擋，反而主動看向鏡頭，雙手合十感謝。（小紅書截圖）

網民評價兩極

片段曝光後，羅嘉良的面貌與狀態引起網民熱議。有網民讚賞他保養得宜，打扮帥氣：「臉部狀態跟40來歲差不多」、「本來看起來就是40多的樣子」、「很多40多的還沒他好」、「香港最帥的那一波裏絕對有他，還是這麼帥！」、「還是那麼帥那麼有氣質，期待潘大狀啊！」；

但亦有部分網民認為他難敵歲月洗禮，坦言：「頭髮是真好，但是面相老了很多，不能再用『帥』來形容」、「他折舊的太快了」、「葉榮添老了」。儘管評價見仁見智，但大批網民一致認為，比起當年他在經典劇集《創世紀》中飾演眼神銳利、氣場強大的「葉榮添」，如今的羅嘉良神態柔和，樣子顯得相當慈祥。

羅嘉良向粉絲揮手。（小紅書截圖）

一拍攝隨即進入狀態。（小紅書截圖）

博主開心展示獲得羅嘉良簽名。（小紅書截圖）

TVB首位三屆視帝 曾被傳患末期肝癌發聲明澄清

羅嘉良效力TVB17年，拍過多套膾炙人口的經典劇集，還先後憑《難兄難弟》的「李奇」、《天地豪情》的「卓尚文」及《流金歲月》的「丁善本」奪得《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男主角」，成為3奪視帝第一人；除了被封「TVB一哥」外，羅嘉良還演而優則唱，主唱多首主演劇集的主題曲，並在《1998年度十大勁歌金曲》中奪「傑出表現金獎」。

羅嘉良演「李奇」入型入格。（螢幕截圖）

羅嘉良在《創世紀》中飾演的「葉榮添」，令人印象深刻。（劇集截圖）

約滿後TVB後，羅嘉良轉戰內地，同樣撈得風生水起，擔正多部電視劇，又接廣告、商演以及登台，亦會直播帶貨；不過早前卻被傳出「死訊」，在2020年，煙不離手的羅嘉良曾被傳出患癌，當時他被影到多次出入港島區一間癌症醫療中心，但他就作出否認，不過其後又再傳出他患末期肝癌的消息，甚至嚴重到「在醫院裡快要死了」，羅嘉良對此特別發聲明澄清，強調身體健康，生活幸福美滿。

羅嘉良早幾年被傳患末期肝癌，即刻拍片澄清。（抖音截圖）

羅嘉良強調自己身體無事。（微博@羅嘉良）