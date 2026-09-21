陳山聰回應飛加拿大酒樓登台「降格」背後真相：幫阿仔搵補習費

「視帝」陳山聰日前遠赴加拿大多倫多，在一間當地酒樓進行表演登台。不過，有網民於社交平台分享現場情況，指出綵排時未見往日的「頂級排場」，場面略顯冷清，因而引發討論。儘管如此，陳山聰依然表現得極具專業精神，認真且落力地完成整個綵排過程，贏得不少讚賞。

陳山聰今日出席節目宣傳活動。（盧振輝 攝）

回應加國酒樓登台「降格」傳聞 展現專業心態

今日（21/9）陳山聰出席無綫新節目《美食強人》的宣傳活動，在接受《香港01》訪問時，提及這次遠赴加拿大登台「掘金」，陳山聰坦言是為了家庭與兒子的教育開支：「唔係『掘金』，係要搵個補習費！因為阿仔開始上小學，上小學真係見到佢嘅功課同埋佢嘅日常都比較忙。都真係需要一個補習老師幫佢，因為我成日都唔喺度，尤其係唔喺香港，單靠工人姐姐或者太太，收工返嚟都未必好容易照顧到咁多，所以係需要有補習老師幫佢調節下，都好好嘅。」被問到兒子會否不捨得他經常出外工作，陳山聰笑言：「佢都唔知幾想我出門啊！因為佢Free嘛！我唔喺度嘅話，佢可以睇電視、玩iPad。」

陳山聰回應加國酒樓登台「降格」傳聞。（盧振輝 攝）

對於網民指他在加拿大酒樓綵排時場面冷清、缺乏頂級排場，陳山聰大方回應：「我覺得係咁樣，綵排嗰陣真係未見過有人喺度，同埋我從來登台綵排都唔需要咩排場。因為我哋嗰晚係深夜十二點幾，等所有客人走晒，我哋先至去試試聲，係咁樣囉。」

陳山聰早前到加拿大登台，綵排時被指場面冷清。（小紅書截圖）

面對部分網民指酒樓Show「降格」的說法，陳山聰表示：「講真，依家有嘢做已經好好啦！你諗吓，我哋嗰個酒樓Show係唔便宜嘅，VVIP一直係講緊二千幾加幣一圍，一圍枱坐十個人，你可以計吓，講真，真心嗰句，作為藝人，無論去到邊度都好，只要台下有觀眾嘅，邊度都可以係一個舞台，唔需要理你係咩身份。尤其是依家我哋影視娛樂進入一個大家都知道嘅冰河時期，大家都真係冇咩嘢做，依家有嘢做，仲可以飛到去加拿大登台，係好感恩嘅件事。（歌酬幾多位數宇？）其實唱一場大家都知幾多，而家都傾緊年尾都可能再返去加拿大一次。我哋真心而家系即係靠呢啲嘢真係搵真銀。（歌酬7位數？）我都想，哈哈！」

陳山聰今日出席節目宣傳活動。（盧振輝 攝）

陳山聰更透露當地觀眾反應非常熱烈，讓他感到非常暖心：「最開心係可以見到好多嘅影迷，加拿大嘅朋友我諗二十年都睇咗我好多嘅電視劇，見到佢哋台下嘅反應，其實呢樣嘢係令到我最開心嘅。」