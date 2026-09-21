張智霖上海化身街頭攝影師　幫小童拍照暖心舉動令人震驚：以為AI

現年55歲的張智霖（Chilam）向來是圈中公認的「凍齡男神」，最近無綫（TVB）深夜重播經典劇集《十月初五的月光》，不少網民都驚嘆「初哥哥」的神顏完全沒變過！近日更有幸運網民在上海外灘巧遇男神，能夠近距離見到本尊已經相當難得，沒想到張智霖還親自操刀幫網民的小朋友拍照，簡直是幸運指數爆燈！

張智霖近日現身上海化身街頭攝影師。（小紅書截圖）

張智霖親自指導小朋友擺Pose。（小紅書截圖）

親民舉動獲讚「張大仙」

有網民在社交平台分享短片，興奮表示在上海外灘巧遇張智霖：「今天下午和兒子來外灘遇到張智霖來拍攝節目，人超級nice，還和兒子拍照了，太幸福了！！還是我最愛的那個初哥哥，人還是那麼帥，聲音溫柔好聽到爆。」

為了捕捉最佳角度，張智霖更懶理地下污糟，不惜單膝跪在地上。（小紅書截圖）

非常親切。（小紅書截圖）

影片中可見，張智霖當日化身「星級攝影師」，身穿灰色外套配黑色長褲、戴着墨鏡，造型簡約卻難掩明星氣場。他非常有耐性地指導小朋友在外灘前擺出姿勢，為了捕捉最佳角度，更完全不介意地下污糟，單膝跪在地上，非常專業地為小朋友拍攝照片，拍完後還溫柔地摸摸小朋友的頭，盡現父愛。而在鏡頭後拍片的小朋友媽媽，也大喊：「好幸福啊今日！」並禮貌詢問能否合照。向來對粉絲有求必應而被尊稱為「張大仙」的張智霖，當然沒拓手踭，更主動蹲下特意配合小朋友的高度，摟着對方合照，表現極之親切。

摸摸小朋友的頭，充滿父愛。（小紅書截圖）

最後當然不少得笑一笑，合個照。（小紅書截圖）

網民驚嘆：以為AI

有網民透露，張智霖此行除了舉行個人演唱會外，還受邀推廣上海國際光影節；不少網民對博主母子能與男神有此溫馨接觸表示羨慕：「好幸福」、「天啊，太太太羡慕啦」、「很好羡慕完阿姨又開始羡慕小朋友了咋幹攝影師也幹的這麼好…」、「超級幸運！小朋友也一樣的姿勢蹲下了，好乖啊」、「太幸福，太羨慕了，智霖哥真的很nice」、「張智霖確實吸粉，太有心了」、「羨慕的流下了眼淚」、「以為AI」、「老牌港星真的一點架子都冇的。」

此外，網民也驚嘆張智霖狀態保養極佳，無論是身材還是膚質都宛如少年：「55歲的人，這個體態，這個狀態像25的」、「太帥了！哪裡是快 60 的人！！！！不可能！！！！！」、「張智霖這麼帥，好年輕」，不愧是屹立不倒的凍齡男神。