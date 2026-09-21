「廟街歌王」尹光北上歎甜品82歲超精神　曾一晚賭輸成層樓勁搵得

現年82歲、人稱「廟街歌王」的尹光曾推出多首膾炙人口的經典歌，包括《荷里活》、《雪姑七友》、《少理阿爸》，到2024年晉身《叱吒我最喜愛男歌手》，由廟街走上電視台音樂頒獎禮，一度惹起熱烈討論。尹光曾為越南富家子弟，偷渡來港，只憑三錢金展開艱苦人生。他在啟德遊樂場以7元歌酬起步，慢慢愈搵愈多，他曾透露年輕時搵錢容易，一晚走9場日搵2千蚊，可是他卻因爛賭試過一晚輸足十多萬，是一層樓的價錢。1982年尹光與太太李麗儀結婚及誕子後，尹光才戒賭。日前有人見到尹光北上食甜品，與太太一起拍拖聚會，十分甜蜜！

尹光人稱「廟街歌王」。（資料圖片/梁碧玲攝）

尹光北上與太太歎甜品

日前有人在中山目擊尹光食甜品。尹光戴上Cap帽，穿上恤衫，精神爽利，身邊坐的相信是太太李麗儀。尹光四人一起坐在店內食甜品，談得興高采烈，笑容滿面。現場沒有人騷擾尹光，尹光低調坐在店內用餐，沒有人打攪他，行蹤貼地。

尹光是專一男人。（ig@silly.father）

尹光80歲生日。（梁碧玲攝）

尹光與李麗儀結婚40年 一晚輸成層樓兒子出世戒賭

尹光與李麗儀結婚40多年，他曾透露對曾是歌手的李麗儀一見鍾情，二人當年到元朗演出時，太太睇中一隻價值5元的手鈪，尹光剛好有10元在身，便「豪氣」買下送給對方，成功追到太太。二人於1982年結婚，育有一子，尹光早年曾帶孫女現身。尹光曾於1979年到澳洲賭牌九時，一晚輸掉逾20萬，以當時的樓價計算足夠買一層樓。直到兒子於1984年出世，尹光才戒賭。現時尹光只專注工作，財政、登台服裝、家務等大小事，全交由太太負責，太太尤如半個經理人。

尹光北上歎甜品。（小紅書）

低調同大家一齊食。（小紅書）