我不是大師劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+簡介

《我不是大師》陸劇，改編自小説《我是個算命先生》。有楊哲作為編劇，楊磊為執導，由李現、李一桐領銜主演的一套以民國懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《我不是大師》電視劇情大綱

江浙富商之子上官誠明（李現飾）年幼喪母，父親上官嚴因商務繁忙鮮少關心他，致使他終日流連戲園聽曲。期間，他對新進戲班的江飛燕（李一桐飾）情有獨鍾，二人漸生情愫並私定終身。然而，大婚當天的景況卻成為厄運的開端。一名算命先生突然現身，嚴正警告上官誠明若不遠離江飛燕，全家必遭滅門。豈料預言迅速成真，短短數日後，父親上官嚴在家中猝死，弟妹相繼離奇失蹤，繼母劉氏更因不堪打撃而陷入昏迷。陷入絕境的上官誠明為尋回弟妹，不惜散盡家財，答應替杜瞎子重修廟宇以求指點迷津。

隨著真相浮出水面，上官誠明驚覺這一切全屬「天相派」精心佈設的陷阱。為報血海深仇，他化名潛入敵營，拜雙腿殘疾的「金不換」為師，學習破局之道。在暗流湧動的復仇路上，他不得不與深陷江相派的妻子江飛燕針鋒相對。上官誠明以其人之道還治其人之身，設計出一套連環騙局，一舉拆穿「仙童降世」等玄學黑幕，最終徹底瓦解天相派組織，救出被控制的無辜受害者，替家人討回公道。

《我不是大師》播出更新時間｜最新追劇日曆

《我不是大師》電視劇幾時播?《我不是大師》於9月24日18時播放，一共有24集，由騰訊視頻、愛奇藝播放。首更4集，之後每日更新2集。

《我不是大師》播出更新時間｜最新追劇日曆

《我不是大師》演員關係圖

《我不是大師》演員關係圖

《我不是大師》演員

李現 飾 上官誠明

名門浪子，少時即蒙家破人亡之痛。他曾與江飛燕一見鍾情，豈料落入對方精心設計的陷阱，致使家族陷入萬劫不備之地。後經恩師金不換點撥，方知當年家族覆滅竟是一場徹頭徹尾的騙局，遂就此踏上步步為營的復仇之路。

李現 飾 上官誠明（我不是大师官微@Weibo）

李一桐 飾 江飛燕

自幼便被父母送入江相派越海棠門下，接受嚴苛的騙術與做局訓練。她全方位研習戲曲舞蹈、胭脂水粉、紡織刺繡以及琴棋書畫，各項才藝無一不精。在她的世界裡，「騙與被騙」是自小扎根的唯一生存法則。