一甌春劇情｜最新播出時間/追劇日曆+演員關係圖+角色簡介

《一甌春》電視劇，改編自尤四姐的同名小說。有作為編劇，潘安子為執導，由許凱、周也領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《一甌春》電視劇情大綱

少年時，沈潤（許凱 飾）遭遇家變淪為罪臣之子，謝清圓（周也 飾）喪母淪為孤兒。兩人在彼此最落魄時相逢幫助，告別時，兩人相約要努力活下去。成年後，沈潤幾經沉浮已成為朝廷重臣。因錢塘賑災不利，沈潤被委派探查錢塘貪腐案，他剛直清廉，主持正義。謝清圓重回謝家，她聰慧過人，一心想查出真相為冤死的母親報仇。期間與清圓重逢，無形中兩人再續前緣。

沈潤被清圓的勇敢擔當、智慧爽朗的性格所吸引，一心護她周全。而清圓對沈潤的態度也從最初的心有畏懼，到將其視作共進退的知音。沈潤在清圓的幫助下粉碎了奸佞的陰謀，守護了一城安寧。而清圓也在沈潤的幫助下，查出自己母親含冤而死的真相。沈潤和謝清圓度過重重難關，同心同德，相守一生

《一甌春》播出更新時間｜最新追劇日曆

《一甌春》電視劇幾時播?《一甌春》於9月17日播放，一共有30集，由愛奇藝、優酷播放。今日中午12:00開播，VIP首日連更6集，9月18日起VIP會員每日18:00連更2集，9月22日起，每日18:00VIP更1集，

《一甌春》播出更新時間｜最新追劇日曆

《一甌春》演員人物關係圖

人物關係圖。（weibo@電視劇一甌春）

《一甌春》演員

許凱 飾 沈潤、嚴瑞

許凱 飾 沈潤、嚴瑞（weibo@電視劇一甌春）

周也 飾 謝清圓、陳雲芽

周也 飾 謝清圓、陳雲芽（weibo@電視劇一甌春）

徐振軒 飾 李從心

徐振軒 飾 李從心（weibo@電視劇一甌春）

陳意涵 飾 謝清容

陳意涵 飾 謝清容（weibo@電視劇一甌春）

柯穎 飾 謝清如

柯穎 飾 謝清如（weibo@電視劇一甌春）

白澍 飾 沈澈

白澍 飾 沈澈（weibo@電視劇一甌春）

閔春曉 飾 蓮梵巧