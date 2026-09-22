葉蒨文曾展望拍拖1周年曬獨照惹情變質疑　火爆親覆網民：好荒謬

TVB女星葉蒨文（Sophie）與男友曾展望（GM）迎來交往一週年，日前兩人特意挑選高級餐廳食燭光晚餐慶祝大日子。 Sophie於社交平台上載多張靚相與粉絲分享喜悅，不過全帖文唯獨不見男方正臉。網民紛紛猜測兩人感情生變，面對留言區的質疑，Sophie親自現身火爆反擊網民。

葉蒨文（Sophie）與男友曾展望（GM）迎來交往一週年。（IG@sophieysm）

高調慶祝一週年閃爆全場

當日Sophie穿上黑色吊帶晚裝裙、化上精緻妝容隆重赴會。相中的她身處情調十足的餐廳享用佳餚，碟上更寫有「Happy Anniversary」字樣，配文亦甜蜜寫道：「One year down, more to go希望有很多很多很多年」及「一年比一年更好」，閃爆全場。

葉蒨文於社交平台上載多張靚相與粉絲分享喜悅。（IG@sophieysm）

葉蒨文於社交平台上載多張靚相與粉絲分享喜悅。（IG@sophieysm）

未見男主角引感情生變疑雲

不過，有細心網民發現全套相片均是Sophie的單人照，男主角曾展望完全沒有露面，僅在一張照片角落隱約露出戴有手鏈及手錶的雙手。雖然飾物款式與曾展望平時所戴的極為相似，但依然未能平息網民疑慮，紛紛留言質疑兩人感情是否出現裂痕，甚至猜測男方態度冷淡。

葉蒨文曬放閃照獨欠曾展望引質疑。（IG@sophieysm）

葉蒨文火爆反擊惹兩極討論

面對大批網民湧入留言區追問「為何大日子連一張合照都沒有」，Sophie終於按捺不住，親自留言強硬回懟：「如果你覺得咁樣已經好荒謬，咁我講樣再荒謬啲嘅嘢俾你聽：一個陌生人好關心別人慶祝post啲咩相。」直接指責網民多管閒事。Sophie的火辣回應迅速引發網絡熱議。有部分網民認為Sophie作為公眾人物面對網民關心反應過度激動，亦有粉絲力撐她有權保護個人隱私，不需要每件事都向大眾交代。

葉蒨文（Sophie）與男友曾展望（GM）迎來交往一週年。（IG@sophieysm）