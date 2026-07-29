葉蒨文曾展望慶祝1週年激動落淚　遇颱風上映世紀一吻大放閃光彈

藝人葉蒨文與男友曾展望（GM）自大方公開戀情以來一直恩愛如初，適逢兩人迎來拍拖一週年的特別日子，他們未有選擇享受二人世界，反而是特別安排前往廣州舉辦粉絲見面會。雖然活動當日不幸遇上颱風來襲（香港一度發出9號風球），交通大受影響，但依然擋不住大批粉絲排除萬難到場參加。當兩位主角看到支持者們無懼風雨準時開場，難掩心中震撼與感激，雙雙在台上感動至失控落淚。

曾展望和葉蒨文最初結緣於真人騷節目《女神配對計劃 最後告白》。（陳順禎攝）

藝人葉蒨文與曾展望（GM）前往廣州舉辦粉絲見面會。（IG@sophiegram.__）

葉蒨文曾展望台上感動落淚

這次廣州見面會現場佈置了各式專屬打卡位及應援橫額，面對惡劣天氣下，大批被稱作「GPS」的忠實粉絲依然排除萬難，紛紛包車趕赴廣州現場支持，現場氣氛相當熱烈。

大批被稱作「GPS」的忠實粉絲在惡劣天氣下，依然現場支持葉蒨文與曾展望。（IG@sophiegram.__）

當兩位主角（葉蒨文、曾展望）看到支持者們無懼風雨準時開場，難掩心中震撼與感激，雙雙在台上感動至失控落淚。葉蒨文受訪時動情地表示，今次特別選在廣州辦會是希望照顧內地支持者，雖然大家過程波折重重，但最終仍能順利舉行，更甜蜜喊話：「我們跟『GPS』真是打風都打不甩！」

葉蒨文看到支持者們無懼風雨來撐場，一度感動至失控落淚。（IG@sophiegram.__）

重溫《女神配對計畫》萌芽愛情 大方獻上「世紀一吻」

見面會現場除了佈置了大量精緻的專屬應援橫額及打卡點外，活動內容亦安排得相當豐富。大會特意播放了兩人當初在真人騷《女神配對計畫》中結緣的精華片段，畫面上重現一年前他們從初識到試探互動的曖昧點滴，令身為女主角的葉蒨文直言既害羞又肉麻，回顧這一年來的情路更是百感交集。

葉蒨文與曾展望現場親切地與粉絲大擺心心合照。（IG@sophieysm）

這對甜爆情侶還即場展現熱辣舞技。（IG@sophieysm）

隨後，這對甜爆情侶更親切地與粉絲大擺心心合照，即場展現熱辣舞技，甚至加碼還原劇集《愛·回家之開心速遞》中的經典名場面。在全場粉絲熱情高漲的喊聲拱托下，兩人更毫不吝嗇地在台上擁吻，獻上一幕讓人尖叫連連的「世紀一吻」，把現場氣氛帶向最高潮。