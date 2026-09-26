港台兒童節目主持兼職揸巴士維持生計 拒放棄幕前正能量獲激讚
撰文：黃欣華
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香港演藝圈生存不易，不少藝人為維持生計兼任多職。香港電台兒童節目《BobieLand》主持「澔天哥哥」譚澔天，近日在小紅書拍片分享自己的雙重身分，透露自己除擔任主持、演員及司儀工作外，私下更是一名兼職巴士司機。他坦言香港幕前工作機會不穩定，斜槓揸巴士能提供穩定收入，讓自己可以無後顧之憂繼續追逐演藝夢，正能量滿滿的態度獲大批網民留言讚爆。
演藝工作收入不穩定 考取巴士執照變身「車長」
身兼主持人、舞台劇演員及司儀的譚澔天，於港台兒童節目《BobieLand》中以親切形象深入童心。然而，香港演藝圈市場競爭激烈，為了獲得穩定的經濟來源，譚澔天選擇考取巴士駕駛執照車牌，正式加入巴士公司擔任兼職司機。他在小紅書影片中分享日常，當中大方回應網民疑問：開巴士得到甚麼？
面對不少人好奇問及「作為一個演員去開巴士得到啲乜」，譚澔天在小紅書及Threads等平台大方貼文解答。他貼出工作近照並興奮透露，兼職車長帶給他意想不到的收穫：「其中一個最大的收穫，就是得到一個需要懂開巴士的角色啦！永遠做好準備，機會會不期而遇的，願大家都會得到屬於 your 美好。」
不放棄幕前理想 堅持追夢
身兼多職的他一直保持正面心態，坦言幕前工作收入不穩定，考取巴士駕駛執照執照並加入巴士公司，本是為了在無經濟壓力下繼續追夢。沒想到當初為了生存而學習的技能，如今反過來成為他演藝事業上的獨特優勢。作為兒童節目主持，譚澔天不介意公開幕後苦幹的一面，以身作則展現能屈能伸的精神。他表示未來會繼續保持這份熱誠，一邊做好車長本分，一邊在幕前的各個角色中全力以赴。