港台兒童節目主持兼職揸巴士維持生計　拒放棄幕前正能量獲激讚

香港演藝圈生存不易，不少藝人為維持生計兼任多職。香港電台兒童節目《BobieLand》主持「澔天哥哥」譚澔天，近日在小紅書拍片分享自己的雙重身分，透露自己除擔任主持、演員及司儀工作外，私下更是一名兼職巴士司機。他坦言香港幕前工作機會不穩定，斜槓揸巴士能提供穩定收入，讓自己可以無後顧之憂繼續追逐演藝夢，正能量滿滿的態度獲大批網民留言讚爆。

《BobieLand》是香港電台全新自家製作以幼稚園至小學低年級學生為觀眾群的兒童節目。（截圖）

澔天哥哥（譚澔天）是四位園長之一。（截圖）

演藝工作收入不穩定 考取巴士執照變身「車長」

身兼主持人、舞台劇演員及司儀的譚澔天，於港台兒童節目《BobieLand》中以親切形象深入童心。然而，香港演藝圈市場競爭激烈，為了獲得穩定的經濟來源，譚澔天選擇考取巴士駕駛執照車牌，正式加入巴士公司擔任兼職司機。他在小紅書影片中分享日常，當中大方回應網民疑問：開巴士得到甚麼？

兼顧車長！（小紅書截圖）

兼顧車長！（小紅書截圖）

兼顧車長！（小紅書截圖）

面對不少人好奇問及「作為一個演員去開巴士得到啲乜」，譚澔天在小紅書及Threads等平台大方貼文解答。他貼出工作近照並興奮透露，兼職車長帶給他意想不到的收穫：「其中一個最大的收穫，就是得到一個需要懂開巴士的角色啦！永遠做好準備，機會會不期而遇的，願大家都會得到屬於 your 美好。」

正能量滿滿！（截圖）

正能量滿滿！（截圖）

正能量滿滿！（截圖）

正能量滿滿！（截圖）

不放棄幕前理想 堅持追夢

身兼多職的他一直保持正面心態，坦言幕前工作收入不穩定，考取巴士駕駛執照執照並加入巴士公司，本是為了在無經濟壓力下繼續追夢。沒想到當初為了生存而學習的技能，如今反過來成為他演藝事業上的獨特優勢。作為兒童節目主持，譚澔天不介意公開幕後苦幹的一面，以身作則展現能屈能伸的精神。他表示未來會繼續保持這份熱誠，一邊做好車長本分，一邊在幕前的各個角色中全力以赴。

非常努力！（截圖）

非常努力！（截圖）