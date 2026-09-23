性感女神56歲生日告別奢華大排場　北京自家豪宅後院搞露營派對

一代「性感女神」鍾麗緹（Christy）日前（19日）迎來56歲生日，一向熱愛熱鬧的她，今年摒棄奢華大排場，選擇在自家豪宅後院舉行小型露營慶生Party，老公張倫碩、兩名女兒Jaden（張思捷）與Cayla（張凱琳）以及一眾親朋好友齊聚一堂，氣氛相當溫馨！

一家顏值極高！（IG@christychung919）

鍾麗緹（Christy）邀請了不少好友出席生日Party。（小紅書圖片）

生日快樂！（小紅書圖片）

鍾麗緹56歲生日告別奢華大排場 北京豪宅後院打造白色主題露營派對

鍾麗緹在社交平台曬出慶生照，並寫道：「今年的生日，沒有舉辦隆重的活動，而是在自家的後院裡，和家人、朋友一起度過～有美食、有歡笑，也拍下了很多值得珍藏的照片。 不用趕時間，也沒有任何壓力，就這麼舒服地待在一起，就已經覺得特別美好💕現在翻著這些照片，已經開始懷念昨晚的氛圍了～看著身邊一張張開心的笑臉，突然覺得幸福真的很簡單，雖然又長大了一歲，但依然有愛的人陪在身邊。 這些看似平凡的小小瞬間，因為愛和感動，變得格外珍貴。我也想把這份幸福分享給你們～今年的生日願望，也希望大家都能在忙碌的生活裡偶爾慢下來，感受身邊的溫柔、珍惜那些讓自己心裡暖暖的瞬間，常常感受幸福、被愛包圍。 我也一直愛你們喔❤️🥰🤗」

生日快樂！（微博@鍾麗緹Christy）

56歲生日！（微博@鍾麗緹Christy）

一家四口。（微博@鍾麗緹Christy）

幸福溫馨！（微博@鍾麗緹Christy）

相中所見，當晚派對以白色為主題Dress Code，後院搭起露營帳篷，現場以大量金銀色氣球及鮮花佈置，充滿氛圍感。鍾麗緹身穿白色蕾絲連身短裙亮相，保養得宜的她身材Fit爆、皮膚緊緻，完全看不出已年過半百，狀態大勇！眾人在豪宅後院唱K及享用精美蛋糕，鍾麗緹同老公張倫碩更當眾甜蜜激吻放閃！除了鍾麗緹的凍齡美貌獲大讚之外，兩個女兒Jaden及Cayla亦成為全場焦點，18歲的Jaden與16歲的Cayla身穿簡約白色休閒服，身形修長高䠷，五官精緻，遺傳了媽媽的強大基因，母女同框宛如姊妹花。

恩愛！（小紅書圖片）

Keep得好！（小紅書圖片）

切蛋糕。（小紅書圖片）

甜蜜咀嘴！（微博@鍾麗緹Christy）

鍾麗緹同Jaden。（微博@鍾麗緹Christy）

鍾麗緹同Cayla。（微博@鍾麗緹Christy）

露營Party。（微博@鍾麗緹Christy）

鍾麗緹早年購入北京3層獨立屋豪宅 設私人影院健身室

據知鍾麗緹早年已在北京購入3層獨立屋豪宅，屋內裝修奢華，除了客廳空間超大之外，還設有私人影院及健身室，後院種滿花花草草，環境清幽，空間亦相當寬敞，足夠搭建大型露營帳篷及舉辦幾十人的戶外Party。

屋內裝修奢華。（影片截圖）

衣帽間。（影片截圖）

一間用來擺鞋。（影片截圖）

開放式廚房。（影片截圖）

私人影院。（影片截圖）

健身室。（影片截圖）

豪宅花園。（影片截圖）

嚇呆。（影片截圖）

56歲生日。（影片截圖）