葉蒨文放閃變罵戰網民圍插　男友曾展望霸氣反擊：反正我點都ok佢

TVB小花葉蒨文（Sophie）早前在社交平台上與男友曾展望（GM）高調「放閃」分享甜蜜日常，竟引來部分網民的公審與酸言酸語。面對負面評論，性格直率的葉蒨文不甘示弱，火爆回覆反擊網民。事件持續發酵，作為男友的GM亦不再沉默，在社交平台霸氣發長文力挺女友，上演一場護花行動！

估唔到post張相都出事。（IG@sophieysm）

曾展望霸氣反擊

GM在Threads上發表了一篇長文回應今次風波，他開首便霸氣護航，直言：「唔緊要啦，你話佢小氣又好玻璃心又好乜都好啦，反正我點都ok佢。」 他認為網民的言論根本影響不到他們，並反問網民所謂的「關心」到底是真心還是「惡意關心」，大家心中有數。

曾展望霸氣反擊。（Threads截圖）

對於網民經常以「食得鹹魚抵得渴」來要求藝人承受負評，GM提出了自己的見解。他同意藝人需要面對公眾，學習消化評論令自己進步是他們的功課。但他強調：「面對公眾同埋啞忍惡意攻擊又係兩回事。」他指出，很多人經常說「藝人你預咗啦」，這其實帶有少許「道德綁架」的成分。他直言，不能因為別人的藝人身份，就將惡意攻擊合理化。

曾展望認為藝人面對惡意攻擊不需啞忍。（盧振輝攝）

呼籲大家對世界少一點惡意

GM在文中坦言自己平時甚少在Threads留言，但今次必須發聲，因為事件關乎他「重視嘅人」，同時也反映了整個娛樂圈藝人面對的網絡生態問題。他力挺女友的反擊舉動，認為藝人也是人，面對不合理的事情絕對有多種處理手法，不需要單一地默默承受大家的冷言冷語及惡言相向。他更大讚女友的反擊舉動：「我覺得佢幾有性格，幾型。」最後，GM 呼籲大家對世界少一點惡意、多一點包容。他亦灑脫地表示，他們兩人的感情根本不需要第三者的包容，只要存好心就可以了。

曾展望好man！（IG@sophieysm）