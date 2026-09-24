90年代性感女神被捕獲素顏生圖　髮型造型被指老土：比路人都路人

現年54歲的朱茵是90年代女神，當年憑「紫霞仙子」一角而成為了大家心目中的女神。朱茵與黃貫中（Paul）於2012年結婚後，兩人育有一女黃鶯（Debbie），朱茵曾一度淡出幕前，至近年女兒逐漸長大，朱茵才全面重投幕前，不僅亮相內地綜藝節目，更主演ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》。

朱茵當年憑「紫霞仙子」一角而成為了大家心目中的女神。（電影畫面）

朱茵曾一度淡出幕前，至近年女兒逐漸長大，才復出參演內地綜藝節目及拍攝劇集。(葉志明 攝)

朱茵素顏皮膚狀態極佳

日前有網民在內地機場野生捕獲朱茵，並留言大讚：「看見朱茵女神了啊啊啊啊啊 是我們的紫霞仙子 還是那麼美」。如片中所見，戴上太陽眼鏡的朱茵素顏上陣，皮膚狀態極佳，身穿寬鬆短外套及玩味牛仔褲。看見一眾粉絲，朱茵即時揮手打招呼，更邊行邊回眸對著鏡頭微笑，非常友善親民。

日前有網民在內地機場野生捕獲朱茵。（小紅書/@小王同學小面包）

朱茵見到粉絲立即友善揮手打招呼。（小紅書/@小王同學小面包）

朱茵肌膚狀態極佳。（小紅書/@小王同學小面包）

不過有網民認為朱茵造型老土。（小紅書/@小王同學小面包）

朱茵被指造型老土

有大批網民看到片段後，都驚訝為何朱茵的髮型及造型老土：「能不能提高一下衣品」、「衣品不太好」、「無語，怎麼這麼土！？！？衣服土？發（髮）型土……」、「髮型太老氣了」、「為什麼把自己打扮得這麼老？髮型和穿搭都不太行，走路體態也不太行。」、「變老太太了」、「這髮型和這衣品，看上去比路人都路人」、「能不能換一個年輕點的髮型」、「誰也逃不過歲月」、「怎麼像個老大姐」。不過有粉絲為朱茵護航，並指朱茵年紀大了最重要舒適。