電影女主角做TVB親生女冇嘢撈？　嘆欠演員命：今年開咗兩個騷咋

現年41歲的陳熹潼（Rachel，前名林熹瞳），2006年畢業於香港演藝學院戲劇系（榮譽學位），入行多年的她曾先後拍攝有線電視、HKTV及亞洲電視的劇集，亦曾擔正多部電影女主角，更憑着身兼監製、自編自演的電影《我們停戰吧！》於「印度諾伊達國際電影節」、「聖地牙哥國際電影節」、「美國環球優秀電影比賽」中，三度奪得最佳女主角。惟陳熹潼在演藝圈的發展一直平平，她於2024年正式簽約無綫（TVB）經理人合約，成為「親生女」，近年接拍《刑偵12》、《新聞女王2》、《正義女神》及《夫妻的博弈》等多部重頭劇，而最近熱播中的《死有對証》也見到其身影，加上角色討好，成功引起觀眾注意。不過，她昨日（23日）出席《死》劇宣傳時，竟自爆今年截至九月為止，只得兩個「騷」，令人嘩然。

現年41歲的陳熹潼（Rachel），2006年畢業於香港演藝學院戲劇系（榮譽學位）。（IG@rachelchan1016）

陳熹潼憑着身兼監製、自編自演的電影《我們停戰吧！》於「印度諾伊達國際電影節」、「聖地牙哥國際電影節」、「美國環球優秀電影比賽」中，三度奪得最佳女主角。（《我們停戰吧！》電影截圖）

《死有對証》角色性格正向似真人

陳熹潼接受《香港01》訪問時，對於近期劇集播出後獲得不少網民的好評，難掩喜悅：「開心呀！因為兩套劇個落差比較大，之前《夫妻的博弈》個角色比較『惡啲』同埋神經質，咁今次係正路啲、溫柔啲，可以做返自己。」

陳熹潼昨日（23日）出席《死有對証》宣傳活動。（葉志明 攝）

被問到現實是否與劇中角色一樣貼心及關心同事，她笑言：「我個人係好鍾意關心同照顧人。我睇完網上條片同屋企人講，其實即係我平時做嘅嘢嚟。我有時會控制自己唔好過度關心人，因為無論係邊個，我都會幫佢擔擔抬抬、關心吓，就算唔熟嘅人都會主動幫手。」不過，陳熹潼坦言在社會工作後學懂了「收斂」，因為有時會令人覺得「無事獻殷勤」，所以現在會控制自己不要過份熱情，以免別人誤會。

陳熹潼在《死有對証》的角色獲得好評。（《死有對証》劇集截圖）

發文感嘆演藝之路艱辛 認曾自我懷疑：跑咗20幾年要唔要停？

早前陳熹潼在社交平台發表長文感嘆入行辛酸，自覺未必適合做演藝圈、冇乜演員命。她坦言不是對這行心灰意冷，而是看了高海寧的訪問後有感而發：「睇完佢訪問，我學識一個詞『推背』，佢入面話選完美入行後就畀人推住行，不停都會搵佢做Job，但反觀自己喺演藝呢方面，真係用盡洪荒之力去『跑』，可能先得一兩個Job，然後成年坐喺度等機會。嗰刻會諗，其實自己跑咗20幾年，係咪時候要停一停、諗一諗，係咪仲要全力以赴喺度『跑』，定係停落嚟諗吓投資其他嘢？」至於後來如何扭轉自己的負面心態？陳熹潼坦言沒有，反而是選擇接受，整個人也變得豁達：「而家順其自然啦，有Job就盡力做，冇嘅話就規劃吓人生其他嘢。」

陳熹潼早前在Threads有感而發。（Threads截圖）

遭誤會已離巢無綫 親自向監製「敲門」派履歷

問到可曾試過親自向監製「敲門」求工作？陳熹潼自爆一段搞笑又無奈的經歷。她表示之前沒特別留意每位離開TVB的藝人都會在公司門口拍張照留念，有次她轉簽經理人合約，就走去公司門口拍照打卡紀錄，豈料很多人以為她離開，「後來經理人同我講，不如妳去同監製派下履歷，話自己仲喺TVB！我真係有逐間房敲門同監製講：『我仲喺度呀！我而家係Management！』，因為好多監製睇到報道以為我走咗，所以冇搵我。」

陳熹潼之前在TVB門口拍照，竟惹來誤會。（IG圖片）

簽約做「親生女」今年竟只開工兩日

談到近期工作量，陳熹潼坦言今年截至九月為止，都只是做得兩個騷：「我今年其實開咗兩個騷咋，即係唔計宣傳，我今年淨係開咗兩日工咋，兩個都係《愛·回家》，一個係《愛·回家之開心速遞》，一個係《愛·回家之三代同糖》。快啲搵我啦，就嚟年底啦，今年仲係開得兩日工咋。」簽「親生女」都只得兩個騷？陳熹潼解釋當中有很多原因，例如現在開拍的《模範律師團》，因為她在《正義女神》裡面曾出鏡演天雪媽咪，因此這套劇拍攝前傳時她就無法參演，「總之就係唔夠騷，希望年底前開到套劇。」

陳熹潼希望有多點拍劇機會。（葉志明 攝）

身兼多職維持生計

雖然目前為止只做了兩個騷，但被問到收入會否跌至「負數」或難以維持生計時，陳熹潼表示幸好自己身兼多職，例如寫劇本、做直播，稍後還會經營水晶生意，和計劃教演戲，現時收入足夠照顧自己。事實上，陳熹潼的人生經歷過不少挫折。她在2020年與圈外男友何思哲（Carson）舉行小型婚禮，婚後懷孕8周遭遇流產，曾透露走不出陰霾，她當時稱：「BB離開後，我封閉了自己，除咗老公，乜人都唔想見，日日人唔似人鬼唔似鬼！因為我狀態太差，太醜樣，滿心憤怒和哀痛，根本唔想見人。」如今走出陰霾重新出發，展現出其堅強樂觀的一面。