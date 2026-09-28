獨家｜王賢誌肉酸史曝光被封「六神合體」　帶30人慶功開3支平酒

前東華三院主席、王氏港建家族太子爺王賢誌（Vinci），最近的負面新聞接踵而來，除了驚爆欠下「天文數字」巨債，申請破產並避走加拿大後遭胞妹公開力數，將一堆「爛攤子」留給香港的家人之外，之後又遭到同樣欠下一身債、被申請破產的蕭定一拍片爆內幕，直指王賢誌債台高築全因「豪賭成癮」，連網民也譏笑他是「富貴版梅啟明」。

王賢誌遠走加國繼續風流快活。(ig@mrvinciwong)

王賢誌否認爛賭致破產，更不滿同樣破產的蕭定一似落井下石。

近日有讀者向《香港01》爆料，指王賢誌過去在夜店及社交場合的種種爭議行為，其真實性格與「大方」形象大相逕庭。

剩酒合一獲封「六神合體」

據爆料者透露，王賢誌早年經常到中環著名酒吧Propaganda聚會，但被指從不主動埋單，只會到VIP區湊熱鬧。有一次臨走前，他被目擊將友人飲剩的六杯香檳倒進同一杯中一飲而盡。事後夜場圈內更為他取了「六神合體」的外號，不少同場人士見到他均提高警覺，防範其拿走他人香檳。

六杯香檳倒進同一杯中一飲而盡。

慶功被指小家 30人只開三支平價酒

爆料內容亦提及，王賢誌曾多次帶領團隊到銅鑼灣某酒吧進行免費拍攝，並向負責人承諾晚間會帶團隊過來慶功埋單。然而，當晚連同工作人員近30人到場時，他僅點了三支價值約三百多港元的Prosecco氣泡酒，最終不夠飲用，需要團隊自費加碼。

想強開他人存酒惹爭執

此外，另一次他帶隊前往酒吧，僅點了兩壺Mixer並要求取出自己的存酒。侍應送上存酒時表示瓶內只剩約2 cm酒量，王賢誌竟要求直接開取其他朋友存放在酒吧的酒，隨即遭到酒吧拒絕，雙方因而陷入長時間的爭執與擾攘。當時坐在鄰枱、完全不認識他的陌生客人實在忍無可忍，最終主動表示要買一支酒請客，要求他不要再嘈鬧。爆料者最後形容，以上事件僅為其性格問題的「冰山一角」。目前相關傳聞尚未獲得王賢誌本人回應。