譚俊彥自彈自唱為愛妻慶生　任祉妍戲劇系第一名畢業甘願為愛退圈

TVB視帝譚俊彥（Shaun）與太太任祉妍於2015年結婚，婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿，是圈中公認的模範夫妻。日前任祉妍迎來生日，身為「愛妻號」的譚俊彥特別安排全家齊聚為太太慶生，爸爸狄龍與媽媽陶敏明都有現身，三代同堂相當溫馨！任祉妍在社交平台分享慶生照，相中所見，她獲一對子女左右夾攻親吻面頰，更收到小朋友親手繪製的英文手寫生日卡，寫着「Your a mom to the world, your a world to ME!!!!!! HAPPY BIRTHDAY!!!!!! LOVE YOU」，而譚俊彥更為太太送上甜蜜驚喜，即場自彈自唱浪漫情歌冧妻！

一家四口幸福美滿！（IG@yannlovepeace）

生日快樂！（IG@yannlovepeace）

囡囡。（IG@yannlovepeace）

囝囝。（IG@yannlovepeace）

溫馨！（IG@yannlovepeace）

一家齊聚！（IG@yannlovepeace）

手寫心意卡。（IG@yannlovepeace）

譚俊彥自彈自唱冧妻。（影片截圖）

自彈自唱！（影片截圖）

譚俊彥全家為妻任祉妍慶祝生日 狄龍陶敏明現身三代同堂好溫馨

任祉妍感性寫道：「生日很快樂，因為愛在身邊，沒有什麼比愛更讓人心安了。今年有點特別，有些話寫給自己。❤️16歲上了路，17歲有點鹹，20歲會飛，25歲見風雪，27歲打開了月光，30歲抖落了一些孩子氣在身上…現在，清風拂過曠野，遠山擁抱霞光，見過群山和來時路。謝謝每一份愛，謝謝時光。時間賦予每一個瞬間不可逆的稀缺性，像那些拼搏和年少，輾轉和心跳，而我在這個世界上的每一刻用來塑造時間的全貌。還是會任性，還是會再生長，縱使不同的身份有不同的處境，也還是想做一個可以在戰場寫詩的浪漫英雄，讓風吹在身上，自由的笑。日出時起風，不問春秋，人倦時有燈，不必逐流，夜濃時月升，提杯敬自由。待歲晚時落雪，剛好白頭——寫給此刻、自己和愛 2026.09.24」

恩愛。（IG@yannlovepeace）

大女11歲生日。（IG@yannlovepeace）

狄龍80歲大壽。（IG@tammerz）

譚俊彥新疆星空下求愛被拒 追至北京以誠意打動芳心

譚俊彥跟隨父親狄龍入行，早年曾在香港影壇發展，後來轉戰內地，更因此結識老婆任祉妍。兩人在2014年合作拍攝《冰酒窩》擦出愛火，當時在新疆拍劇期間，譚俊彥在星空下向任祉妍求愛卻被拒絕，後來任祉妍移居到北京，譚俊彥亦搬到北京，終於成功打動芳心。二人於2015年結婚，婚後育有大女Renee及細仔Rex，一家四口幸福美滿。

一家四口幸福美滿。（IG@yannlovepeace）

周年籌款音樂會。（IG@yannlovepeace）

任祉妍畢業於新加坡南洋藝術學院全系第一 為愛退出演藝圈相夫教子

出身內地遼寧的任祉妍，自小熱愛表演，當年以全系第一名的成績畢業於新加坡南洋藝術學院戲劇系，之後返內地發展，曾參與《紅玫瑰與白玫瑰》等話劇，又拍過電影《草莓百分百》及電視劇《愛情面前誰怕誰》，後來拍攝《冰酒窩》與譚俊彥陷入熱戀。雖然任祉妍婚後為愛退出演藝圈，但依然保養得宜，氣質出眾，不時在社交平台大曬靚相！

培育子女成才。（IG@yannlovepeace）

培育子女成才。（IG@yannlovepeace）