李明慧指兒子連環出怪事驚現濕底褲　陳燿陽發聲明：本人親自購買

早前李明慧接受YouTube頻道「夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I」訪問，由於她正與丈夫辦理離婚，所以其19歲自閉症兒子會按安排與父親相處，但兒子近日竟發生連串「極度反常」的怪事，當中更牽涉一條「不明來歷」的濕底褲。事件更揭發一位年約30多歲的女伴，疑似越界介入兒子的私人生活，令李明慧心痛崩潰。

李明慧。（吳子生攝）

近日李明慧接受YouTube頻道「夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I」訪問。（YouTube@夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I）

「9年來從未在白天洗澡」的習慣被打破。（YouTube@夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I）

今日，陳燿陽先生就李明慧小姐近日於媒體訪問中作出之各項指控發出嚴正聲明，全文回應如下：

一、關於兒子洗澡及內褲事件

李明慧小姐所述有關兒子內褲的指控，實情是當日我兒子是運動完後在家中自行洗澡，並無任何人在旁協助。李小姐所言「不明來歷」的內褲是由本人親自購買的。李小姐所說的 30 歲女士，應該就是在家中工作了八年的家務助理，一直以來，她負責照顧我們的孩子。我相信李小姐這樣描述事情，對本人及兒子均造成嚴重傷害。

二、關於過往多次指控及本人沉默的原因

李小姐過往多次對我作出的許多指控，均沒有事實根據。我一直選擇沉默，只是不希望把這些家庭的私事放到大眾眼前，給大眾作為茶餘飯後的話題。這全是我作為一個正常父親對子女的愛與保護。相信任何一個愛惜子女的父母，都不會把子女作為籌碼。我選擇不回應，並非因為心虛，而是出於對一對子女的保護。

三、關於 SEN 兒子的私隱

SEN 小朋友也有情感，他們比正常小朋友更加需要私隱。將 SEN 兒子的私人生活細節在媒體上公開討論，對他造成的傷害是難以估計的。我僅在此懇請李明慧小姐，切勿公開宣揚家庭內部事情。孩子需要的是一個安靜、穩定的成長環境，而非被捲入公眾輿論之中。

四. 關於婚姻及一切交由法庭判決

婚姻出問題往往是雙方的責任，我會交由法庭去判決。我並非娛樂圈人士，我亦不懂演戲。但在此，我想順便帶出一個社會現象：婚姻出現問題，女方往往被塑造成受害者，但其實現實生活中，亦有很多男士飽受另一方的無理指控及攻擊。作為男士，他們大多不想表現太多情感，但其實他們的身心飽受折磨。我懇請公眾在審視此事時，能夠保持理性。

最後，我衷心懇請大家給予我和家人，尤其是一對子女，應有的私人空間。有關事情，我會交由法庭處理，並相信法律會作出公正的裁決。多謝各位。