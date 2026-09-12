李明慧19歲自閉症兒子離奇着濕底褲　驚爆被30多歲女性「陪沖涼」

近日李明慧接受YouTube頻道「夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I」訪問，由於她正與丈夫辦理離婚，所以其19歲自閉症兒子會按安排與父親相處，但兒子近日竟發生連串「極度反常」的怪事，當中更牽涉一條「不明來歷」的濕底褲。事件更揭發一位年約30多歲的女伴，疑似越界介入兒子的私人生活，令李明慧心痛崩潰。

近日李明慧接受YouTube頻道「夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I」訪問。（YouTube@夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I）

離奇「換底褲」事件

一直以來，SEN小朋友對生活常規都有著極度執著的堅持。李明慧在節目中坦言，兒子過去9年來，雷打不動，堅持一定要在晚上食完飯後才肯洗澡：「而家夏天咁你叫佢沖（白天時），唔肯㗎！」但驚嚇的是李明慧發現兒子某次外出回家後，竟穿著一條「不明來歷」的濕底褲，原本的底褲卻不翼而飛。到了第二日，李明慧更憑著兒子頭髮上的洗頭水香味，驚覺他竟然在日間洗了澡。

「9年來從未在白天洗澡」的習慣被打破。（YouTube@夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I）

兒子狂嗌「No thank you」！驚揭30+女伴疑陪洗澡

作為母親的李明慧，見到兒子如此反常，當然要查根問底。誰知平時肯將大小事分享的兒子，一被問及當時的詳情，竟然極度抗拒，只懂不斷重複：「No thank you！No thank you！Shh……」 不願多談。在李明慧不斷追問下，原來當時陪同兒子洗澡的，是一名年約30多歲的女伴看護。李明慧在節目中激動質問：「呢個姐姐30幾歲，我個仔19歲，其實點樣可以話覺得係啱嘅呢件事？佢識得沖涼，就算要幫手，唔係個caretaker（看護）囉！點解每一次去探視都要沖涼？」

孩子不斷重複「No thank you」時，這往往是他們面對無法處理的越界行為時，僅有的一種防禦與求救信號。（YouTube@夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I）

「No thank you」成為求救信號。（YouTube@夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I）

導師爆兒子「失魂」 李明慧痛心：我個心越乸住！

李明慧在節目中透露，事件發生後，兒子在中心表現出現極大倒退。連導師都察覺不妥，向她反映兒子整個星期都極度緊張、「冇晒專注力」、「成日都好彷彿」。一直努力保護兒子的李明慧，面對陳耀陽安排的「新照顧者」如此缺乏常識與同理心，感到無比痛心與憤怒：「其實我而家呢個心就越乸住，因為我覺得係唔可能嘅一件事，唔可能有一個成年女人望住我個仔，或者同我個仔沖涼！」

因為孩子無法像一般人那樣完整表達遭遇，李明慧只能靠著不尋常的內褲、洗頭水的香味來拼湊真相。（YouTube@夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I）

李明慧極度信任前夫不會傷害兒子

當被問到是否懷疑前夫做了不對的事時，李明慧連聲否認：「冇冇冇，絕對冇諗過呢樣嘢，我唔相信前夫會對佢做任何不利嘅嘢，喺佢控制範圍內一定唔會嘅。」而是擔心爸爸在帶孩子外出的過程中「留意唔到」，讓孩子在脫離視線時遭遇了不好的經歷。因為有太多無法解答的Question marks（疑問），加上兒子無法清楚表達事發經過，讓她腦海中不由自主地往負面的方向聯想，這也是導致她情緒徹底崩潰的原因。