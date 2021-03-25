網友清算未跟抵制新疆棉花品牌解約明星　Angelababy陳奕迅有份

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-25 13:45

日前，H&M集團（Hennes & Mauritz AB）在官網發布聲明，稱H&M集團對來自民間社會組織的報告和媒體的報道深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控，H&M集團表示：「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品、原材料。」事件引起內地網友極度不滿，指H&M集團抹黑中國，而黃軒同宋茜隨即也發表聲明，與H&M解約。

在H&M的聲明中，提及了一個名為「瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，BCI）」的組織，當中聲稱，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證，因此H&M產品所需要的棉花將不再從那裡獲得。據悉，BCI組織成員眾多，包括NIKE、adidas、PUMA、Tommy Hilfiger、BURBERRY、IKEA等，繼H&M集團之後，NIKE、adidas、New Balance、Gap、ZARA等都紛紛發表聲明抵制新疆棉花，而NIKE的兩位代言人王一博、譚松韻也在第一時間解約。

然而，有網友列出該組織中的其他品牌代言人，認為他們尚未解約，似乎想要清算，倪妮、Angelababy、王嘉爾、陳奕迅、劉亦菲、吳謹言、古力娜扎、劉雯、易烊千璽、鄧倫等在列，引起網友熱議，有人不停施壓，希望這些藝人快點出聲明，而也有人認為應該給點時間，畢竟解約不是一個人的事，有很多利益牽扯，不要盲目追究明星等。