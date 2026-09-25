唐寧被揭患重度抑鬱兼刺腹自殘　近況曝光憑歌寄意：It’s all ok

現年44歲、童星出身的女藝人唐寧自2019年移居紐西蘭後，一直維持親切形象。然而，其經理人公司近日突然入稟高等法院控告她違約，入稟狀指她情緒失控，指她患有重度抑鬱及B型人格特質，並曾持刀自殘及指嚇經理人。面對入稟狀披露的嚴重指控，唐寧似乎未受官司影響，今日凌晨（25日）更在社交平台限時動態上載最新片段，憑歌寄意表達此刻心情。

唐寧被指擅自把頭髮染成紫色及灰色。（IG@leilakong1205）

唐寧被診斷患有重度抑鬱症及B型人格特質（包含邊緣型、自戀型及反社會型人格等，情緒調節機制較脆弱，常伴隨衝動及極端反應）（IG@leilakong1205）

原告表示，唐寧只要聽到「有建設性」的工作建議或要求履行已接下的工作，就會不斷尖叫及自殘，只有當鄭跟她說：「別擔心工作，我會替你做。」她才會平復下來。（IG@leilakong1205）

迎著陽光展露甜笑 憑歌寄意向外界報平安

在唐寧更新的一段8秒短片中，她身穿淺色衛衣配搭背囊，戴上太陽眼鏡，雙手捉緊海邊的高欄杆，寫意地仰望著蔚藍天空，並對著鏡頭展露出一抹輕鬆的微笑，狀態看起來相當不錯。片段的背景音樂特意配上了歌手Umiii的歌曲《You Are Enough Today（今天的你很棒了）》，並截取歌詞：「It's okay, you're enough today. Close your eye, let the storm pass by」，意思為「沒關係，你今天已經做得夠好了。閉上眼睛，讓風暴過去吧。」明顯是想憑歌寄意，向外界大派定心丸，證明自己當下心情未受官司困擾。

唐寧被經理人公司控告後出post。（IG@leilakong1205）

笑住望向藍天。（IG@leilakong1205）

憑歌寄意：「It’s all ok.」（IG@leilakong1205）

入稟狀揭觸目驚心內幕 提及曾持刀指嚇經理人

這次將唐寧告上法庭的，是擁有其10年經理人合約（至2028年屆滿）的「天神村音樂有限公司」。案情披露，原告公司唯一董事兼經理人鄭珮瑩與唐寧同居於紐西蘭期間，唐寧出現了一連串極端的操縱性與自殘行為。2021年底，唐寧曾因被要求提交工作提案而帶同繩索離家出走，徹夜未歸；同年12月，她更突然衝入廚房，用生果刀狂刺自己腹部兩次，並對著經理人露出詭異笑容。

另一事件發生在2022年1月，經理人早上醒來時，驚見唐寧竟用刀指著自己，唐寧當時聲稱正努力控制自己「不要殺掉鄭和自殺」。至同年9月，唐寧被正式診斷患有重度抑鬱症及B型人格特質。原告指，只要給予建設性建議，唐寧就會不斷尖叫及自殘，最終只能由經理人代為完成工作。

繞過公司私下接工作 染灰髮犯禁惹官非

原告進一步指控，唐寧名下所有社交平台的內容，於2021年11月至2024年5月期間實質均由經理人耗費心力一手包辦，令唐寧獲得了不當得利。然而，公司指責唐寧由今年5月起突然「反面」，繞過公司自行承接商業工作，拒絕讓公司登入其社交帳號及商業電郵，更違反合約中的形象規定，擅自將頭髮染成紫色及灰色，並聘請新經理人。原告現要求法庭頒令該經理人合約依然有效，並要求唐寧歸還私下接洽工作所得的5成收入及作出巨額賠償。

唐寧被爆患重度抑鬱及B型人格特質。（IG@leilakong1205）

唐寧被爆患重度抑鬱及B型人格特質。（IG@leilakong1205）

曾作出自殘行為。（IG@leilakong1205）