35歲舞台劇演員唐藝婷離世　周柏豪黃心穎發文哀悼

香港舞台劇界傳出訃告，香港舞台劇演員、編導兼教育工作者唐藝婷於9月24日離世，終年35歲，其親友於社交平台IG發布消息。死訊公布後，多位藝人及劇場界人士於留言區表達悼念。



香港舞台劇演員、編導兼教育工作者唐藝婷於9月24日離世。（IG@mmmagggor）

唐藝婷離世 年僅35歲

唐藝婷生前在劇場與影視娛樂圈備受敬重，死訊公開後，多名演藝界及劇場人士於留言區致悼。資深舞台劇導演彭秀慧發文表達痛心，歌手周柏豪、黃心穎、陳葦璇、何遠東、黃奕晨及岑樂怡等圈中好友，均留字及附上合十圖案，祝願唐藝婷一路好走。

唐藝婷親友在IG公布離世消息。（IG@mmmagggor）

一眾藝人、好友紛紛留言悼念。（IG@mmmagggor）

創立劇團「騷癢」推廣小劇場

唐藝婷具備演員、導演、編劇、監製及教育工作者多重身份。她早期取得香港浸會大學社會科學學士學位，主修公共關係及廣告並副修戲劇研究；隨後考入香港演藝學院戲劇學院主修表演，於2024年畢業獲頒傑出學生獎、香港迪士尼獎學金及葛量洪獎學金。

唐藝婷早年修畢香港浸會大學社會科學學士學位。（IG@mmmagggor）

唐藝婷在2024年於香港演藝學院戲劇學院畢業時榮膺傑出學生獎。（IG@mmmagggor）

2025年，唐藝婷創立獨立劇團「騷癢」（Itchy Soul），推廣普及小劇場藝術，促進本地創作者交流。多年來唐藝婷曾與香港電台、香港海洋公園、香港理工大學言語治療部、劇團「同流」及葵芳青少年劇團有過合作，其對香港本土劇場發展的奉獻將長存於觀眾與業界記憶之中。