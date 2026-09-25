李治廷中秋突拋震撼彈　曬大手托小手溫馨照宣布做爸爸：新添一員

曾於古裝劇集《武媚娘傳奇》中飾演「唐高宗李治」而廣為觀眾認識的39歲男星李治廷（Aarif），於中秋佳節透過社交平台發布喜訊，宣布正式升格成為父親，邁入人生全新階段。



李治廷（微博圖片）

李治廷中秋佳節宣布當爸：新添一員闔家圓滿

李治廷於社交平台發布一張溫馨合照，相片中其手掌放置一件粉紅色花朵造型月餅，初生嬰兒肉嘟嘟的小手則輕輕依偎於其掌心。他於帖文中寫下：「新添一員，闔家圓滿」，向廣大支持者與網民交代新生命誕生的喜訊，同時送上節日祝福。其工作室隨後轉發帖文，恭喜老闆邁入人生新階段。李治廷過往對個人家庭生活保持低調與保護態度，今次發文僅展示嬰兒手部相片，未有公開寶寶的性別、英文姓名或具體出生日期等細節資料，將關注焦點留予一家人團聚的時光。

李治廷還在電影《空槍》中飾演陳永庭。（微博圖片）

李治廷迎來家庭新成員的消息此前已有跡可循。早於去年底，有內地傳媒拍攝到他低調陪同妻子前往醫院產檢，當時已有消息猜測二人準備迎接新生命。李治廷選擇於寓意團圓的中秋佳節親自公開消息後，一路支持其事業發展的粉絲與網民紛紛於留言區祝福其一家三口生活美滿。

李治廷宣布升格做爸爸。（微博圖片）

李治廷3年前自爆已外地註冊結婚

回顧其婚姻歷程，李治廷今次無預警宣布當爸，延續其過往處理感情事務的率性作風。早在2023年出席公開活動期間，他曾被傳媒拍攝到與一名外貌被指與方媛相似的女子同行見家長並遭追問感情動向。他當時即時向記者澄清，指該名女性僅為妻子的圈外閨蜜，並於現場公開宣布個人早於數月前已於外地低調註冊結婚，邁入人夫階段。

李治廷原本想低調處理婚訊，不打算公開。（資料圖片）

李治廷稱太太是圈外人，故無意公開身份，連名字都不打算公開。 （資料圖片）

據了解，李治廷的妻子同為圈外的中外混血兒，二人於婚前已穩定交往多年。李治廷當時表示個人年滿36歲屬於成家立室的適當時期，同時為保護圈外妻子的日常生活隱私，對婚禮具體地點及相關細節維持保密態度，幽默表示擔心相片公開會影響家人，防止家人生活受到公眾過度打擾。