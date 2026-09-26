視帝舊愛懷孕32周緊急剖腹早產後首度露面　入住月子中心氣色紅潤

現年37歲的陳芷尤（現名陳思帆）自2019年離巢無綫（TVB）後返回新加坡繼續發展演藝事業，拍電影又拍網劇，事業順利，2024年3月突然宣布婚訊，同年9月誕下兒子「小龍果」，一家三口幸福美滿。今年5月陳芷尤在社交平台報喜宣布懷第二胎，並公布今胎佗女，成功湊成「好」字！早前陳芷尤自爆因突然穿羊水，緊急剖腹早產誕下第二胎女兒，剛經歷驚險生產過程的她，日前於IG限時動態分享近況，亦是她產後首度露面。

陳芷尤（現名陳思帆）自2019年離巢無綫（TVB）後返回新加坡繼續發展演藝事業。（IG@xoxoapo）

2024年3月突然宣布婚訊。（IG@xoxoapo）

好恩愛！（IG@xoxoapo）

幸福美滿。（IG@xoxoapo）

慶祝生日。（IG@xoxoapo）

今年5月報喜宣布懷第二胎，並公布今胎佗女！（影片截圖）

陳芷尤懷孕32周緊急剖腹早產誕女 產後首度露面氣色紅潤

片中所見，現時已入住月子中心休養的陳芷尤，頭戴藍白花紋漁夫帽、身穿淺色居家哺乳服。雖然剛經歷早產剖腹手術，但見她皮膚紅潤緊緻，氣色相當不俗。陳芷尤透露自己特地帶了自家舒適的睡衣前來月子中心，並指衣服設有磁吸扣設計，非常方便她日常泵奶，可見她狀況恢復得不錯。陳芷尤早前透露在懷孕第31周時，醫生檢查發現女嬰體重僅約1.1公斤（約2.4磅），生長進度不如預期，因而需入院接受密切監察。未料入院當晚突發羊水破裂，醫療團隊原本希望盡可能讓胎兒留在母體內發育，但情況急轉直下，數天內即需進行緊急剖腹手術，最終女兒於懷孕第32周提早出世。

現時已入住月子中心休養的陳芷尤，頭戴藍白花紋漁夫帽、身穿淺色居家哺乳服。雖然剛經歷早產剖腹手術，但見她皮膚紅潤緊緻，氣色相當不俗。（影片截圖）

恢復得不錯。（IG截圖）

陳芷尤在中秋節分享早前與老公同囝囝「裝飾」孕肚的短片，想不到最後早產誕下第二胎囡囡，她感嘆道：「一切都發生得太快了，遠遠超出了我們的預期。今年的中秋節對我們家來說意義非凡。雖然我們暫時分隔兩地（新生兒加護病房、家裡和月子中心），但我知道我們很快就能團聚了！」（影片截圖）

中秋節有囝囝陪。（IG截圖）

陳芷尤第二胎早產誕女。（IG@xoxoapo）

陳芷尤的好友專程到醫院探望陪伴，為她加油打氣。（IG截圖）

囝囝好得意！（IG@xoxoapo）

囝囝好得意！（IG@xoxoapo）

陳芷尤與張振朗5年情斷後返新加坡發展 組成幸福四口之家

出生於香港的陳芷尤4歲隨家人移民新加坡，其後回流返港做模特兒，2011年參選港姐，落選後被安排入讀第25期藝員訓練班，與同學張振朗曾有一段戀情，直至2018年4月宣布分手。張振朗曾在電台節目中自爆兩人拍拖5年幾，並剖白分手的原因：「可能大家追求嘅嘢唔同咗啦，佢去咗新加坡發展，咁我喺香港，可能大家嘅目標唔同咗，所以就分開。」而陳芷尤在2019年離開TVB後，返回新加坡發展，2024年3月驚爆婚訊，更雙喜臨門升格做人母。去年9月陳芷尤同老公Jensen補擺婚宴，兩人郎才女貌，十分登對。陳芷尤不時在社交平台大曬一家人的幸福日常生活，令人羨慕！

陳芷尤曾與張振朗拍拖，直至2018年4月宣布分手。（IG@xoxoapo）

陳芷尤在《重新出發》中大騷身材。（IG@xoxoapo）

張振朗與楊偲泳（Renci）感情穩定。（Facebook圖片）

郎才女貌。（IG@xoxoapo）

去年9月補擺婚宴。（IG@xoxoapo）

幸福！（IG@xoxoapo）