胡定欣爆獲安排10人相睇飯局　初遇醫生老公自我懷疑：係咪想識我

現年45歲的胡定欣最近為了宣傳人生第一首歌《未知也好》，頻頻四出接受訪問，連帶向來極度保護的感情生活都罕有大解放！日前她作客由森美、火火及劉翁主持的商台節目《公子會》，破天荒大爆與外科專科醫生老公陳健華（Akin）的相識經過，原來全靠圈中「金牌媒人」林盛斌（阿Bob）穿針引線，更大談自己如何被老公的真誠徹底融化！

胡定欣已為人妻。（ig@nwuuu）

胡定欣單身多年，洪永城亦有幫手物色對象。（ig@nwuuu）

最終由阿Bob一手撮合好姻緣。（ig@nwuuu）

阿Bob私藏筍盤多年 睇相一秒憑直覺卸下防備

胡定欣在節目中透露，阿Bob原來私藏了這位陳醫生筍盤極久，做事謹慎的他觀察多年才敢將對方介紹給她。定欣笑言曾質問阿Bob：「佢真係花咗好幾年嘅時間，study我又好，study佢身邊朋友又好......我話『點解你識咗佢一段時間，但你個list一直都冇排到喺佢度嘅？』」

貴為兩屆TVB視后，定欣坦言單身時對結識新朋友戒心極重：「你諗吓你要真係出嚟去識一個男仔，點都係一個公眾人物嘅時候，得與唔得都好，佢會講返你，可能同人分享……我連食飯我都唔會亂咁食。所以你諗吓我單身時去認識到一個人嘅機會率係幾低。」不過，當她第一次見到陳醫生的照片時，防備心瞬間被瓦解，全因直覺告訴她：「我覺得呢個人好可信。」

胡定欣大爆與醫生老公相識細節。（《公子會》截圖）

原來初次見面係10人相睇飯局。（《公子會》截圖）

初次約會竟變10人飯局 老公太淡定惹定欣自我懷疑

原本滿心歡喜去了解筍盤，點知第一次見面竟然並非浪漫的二人世界！定欣忍不住大吐苦水：「我想話嗰餐飯仲要唔係兩個人，係十個人！但對於我嚟講我唔想有十個人……因為我去識男仔做咩要話畀十個人知。」

雖然同場有成班「電燈膽」，但陳醫生不但沒有刻意獻殷勤，反而表現得異常大方淡定，令定欣一度心生懷疑：「佢當晚食飯佢唔係真係要嚟識咩女仔，同埋佢覺得同我哋一齊好舒服。」她更笑指當時內心充滿黑人問號：「其實佢嚟係咪想識我……又好似唔係……我自己一廂情願？」不過這種自然舒服的氣氛，最終成功拉近兩人距離，連森美都搞笑分析陳醫生是「越淡定越有嘢」！

結成夫婦。（ig@nwuuu）

定欣日前爆為老公跳降傘。（ig@nwuuu）

幸福人妻。（ig@nwuuu）

幸福人妻。（ig@nwuuu）

雙向奔赴被愛情改變 學習放低女強人姿態

步入穩定關係兼升呢做人妻後，定欣整個人變得更加柔軟。她坦言以往習慣做獨立女強人：「以前咩都係自己一個人……『得㗎啦，我搞得掂㗎啦』。當你有一個另一半嘅時候，你要學點樣take care另一半，care佢嘅感受。」

陳醫生給予的安全感與滿滿的寵愛，令定欣自發性想為這段感情付出更多。她甜絲絲地剖白：「佢點樣錫我、佢點樣對我，其實同時間提醒緊我……佢對我做嘅嘢，會remind我都覺得我要做返多啲。」這份雙向奔赴的愛情，難怪連主持火火都忍不住大讚醫生老公出手「高招」！

胡定欣學習溫柔。（ig@nwuuu）

keep得好fit。（ig@nwuuu）