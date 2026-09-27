井柏然演唱會放閃掀《早春晴朗》CP粉論戰　劉雯獨自搭早班機返京

井柏然與女友劉雯近日接連同框，繼雙雙現身CHANEL上海品牌活動後，兩人又被發現一起坐包廂欣賞李榮浩演唱會，沒想到李榮浩當場提到劉雯，意外將戲劇與現實連在一起，再度掀起《早春晴朗》CP粉論戰。



井柏然主演的《早春晴朗》日前播畢，目前仍處於劇集長尾熱度期，不少劇迷對他與劇中女主角組成的CP意猶未盡。沒想到井柏然近日接連與現實女友劉雯公開同框，加上李榮浩在演唱會上的一番話，讓部分CP粉相當不滿，認為劇集才剛播完，井柏然就頻頻「放閃」，影響劇迷對角色的情感延續。

井柏然與劉雯近日合體現身李榮浩演唱會，卻惹《早春晴朗》粉絲不滿。（微博圖片）

更多井柏然劉雯現身演唱會相片及《早春晴朗》粉絲不滿評論：

+ 4

當天李榮浩在台上提到井柏然，還對現場觀眾表示：

你們深愛的Luke也在，Luke身邊一定有一位對他的人生來說非常重要的女士。

隨後更直接點出劉雯，讓戲劇角色Luke與現實生活中的劉雯產生連結，也成為這波爭議的引爆點。

部分劇迷認為，井柏然現實生活有女友並不影響他們追劇，但希望戲劇中的Luke仍停留在角色世界，

井柏然可以有女友劉雯，但Luke的女友就是尚之桃。

因此李榮浩將劉雯與Luke放在同一段話中，也被認為打破了部分劇迷心中的「次元壁」。

另一方面，也有井柏然粉絲替偶像緩頰，認為這番話明明是李榮浩在演唱會上說的，並非井柏然本人主動提及女友，直言「是李榮浩說的，又不是井柏然說的」，認為不應將所有責任都算在井柏然身上，也有人認為歌手未必了解劇圈及CP粉的情緒與界線。

此外，網友也注意到兩人過去多次被發現搭乘同班機返回北京，但這次劉雯卻選擇一早搭機離開，與井柏然分開返京，被部分網友解讀為刻意避嫌。

爭議風波後，劉雯選擇獨自搭早班機返回北京：

面對外界議論，劉雯粉絲則替她抱不平，認為她本身就是相當低調的人，卻因與井柏然的戀情，多次意外被推上熱搜。也有網友認為，部分激烈劇迷似乎難以將戲劇角色與演員現實生活完全切割，井柏然早已公開與劉雯交往，兩人的戀情在娛樂圈並非秘密。

延伸閱讀：井柏然劉雯傳「已登記結婚」 網爆男方已見女方家長改口叫爸媽（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 6

延伸閱讀：

井柏然突然在台灣爆紅？《早春晴朗》只是引爆點 3大原因讓他再受關注

吃豆腐裝傻？井柏然「襲胸」郭書瑤 15年前舊片被挖網炸鍋

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】