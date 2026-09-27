前新聞王子陳書君坦白出櫃母以死相逼　唔想呃一個女仔：無良心

前有線新聞首席男主播陳書君（Vincent）自今年五月重獲自由身後，人生迎來極大的轉變。他不僅與同性密友Steven結婚修成正果，更決心拋開昔日傳媒人的重重包袱。前日（25日）中秋佳節，他破天荒在個人YouTube頻道發布影片，首度赤裸裸地揭開一段隱藏多年的家庭創傷，細訴14年前坦白向父母承認「出櫃」遇到的不愉快經歷。他透露過去因主播身份顧慮重重，曾發文十分鐘即匆匆刪除，如今徹底自由，終於能勇敢直面這段曾演變成以死相逼的家庭悲劇。

陳書君係前有線新聞首席男主播。（ig@vincentchan1013）

陳書君係前有線新聞首席男主播。（ig@vincentchan1013）

陳書君係前有線新聞首席男主播。（截圖）

陳書君自今年五月重獲自由身後，人生迎來極大的轉變。（ig@vincentchan1013）

中秋佳節成夢魘 衝動出櫃致與父母關係破裂

陳書君在影片中神情凝重地坦言，象徵人月兩團圓的中秋節，對他而言卻是一道難以磨滅的傷疤。原來早在2010年，十多歲的他已清楚自己的性取向並展開初戀，當時父母已隱約察覺，並對其衣著打扮多番挑剔。直至2012年，他因生活瑣事與父親爆發激烈衝突，在母子隔膜日深的情況下，他一時衝動透過短訊向母親坦白性取向，直言「唔想再扮唔係自己」。

陳書君剖白出櫃致與父母關係破裂。（ig@vincentchan1013）

陳書君希望坦白。（ig@vincentchan1013）

遭生母狂轟詛咒 堅守底線拒絕騙婚

這次坦白並未換來家人的體諒，反而引爆了空前的家庭危機。陳書君憶述母親當時的情緒完全失控：「媽咪發晒茅、發晒癲咁啦，講咗啲好難聽嘅說話。當然，我都講咗啲難聽嘅說話，因為佢鬧我，鬧到係『你不如死咗去算啦』。」母親甚至以死作威脅，揚言要到寓所附近的鐵路橋跳橋輕生，他說：「我相信佢真係可能會去......因為我好細個嘅時候，佢試過一晚落大雨，同我爸爸嗌交之後，真係帶我出去話要跳樓，雖然冇真係跳，但我好記得嗰個場景，所以我相信佢可能會真係去做。」

面對生母的極端要挾，陳書君堅守底線，拒絕為了迎合家人的期望而選擇欺騙別人。他語氣堅定地表示：「當時我嘅諗法係，你話我不孝，話我點都好，我無可能做一件違背我良心嘅事，或者違背我個人喜好，違背我個人嘅自主，尊重自己嘅權利。我都無可能做啲咁冇良心嘅事，就係去呃一個女仔，呃兩個家庭，只為咗去fulfill（滿足）你哋對我嘅所謂期望。我覺得呢樣嘢係我絕對喺良心上、道義上，我都絕對唔會做嘅。」

唔想自欺欺人。（ig@vincentchan1013）

出櫃搞到媽咪好嬲。（ig@vincentchan1013）

爆發罵戰，陳媽媽更叫自己兒子「不如死咗去」。（ig@vincentchan1013）

出櫃14年死結未解 認清獨立個體不再強求祝福

轉眼間出櫃已達14年，陳書君坦言與父母之間的死結至今仍未解開，但他與伴侶已看透，不再強求得到家人的祝福：「我覺得未必有呢個需要去解決，包括我同另一半都係咁樣認為、未必一定要得到家人嘅祝福，我覺得唔係真係咁緊要。因為其實你成年之後，你就係自己一個家庭、自己一個獨立個體，基本上已經同你本身嘅原生家庭分離咗。」

他強調，如今最重要的是照顧好自己及身邊真正愛護、接納自己的人：「我唔想理會自己嘅屋企人，但係客觀上，我真係冇辦法做到佢哋所想要我做到嘅事，但我亦都唔可以違背我嘅良心，去做啲唔啱嘅事。」卸下包袱的他，希望能藉著分享這段黑暗過去，為正在出櫃邊緣掙扎的朋友提供參考，達至自我賦能與強大。

陳書君接受求婚。（ig@vincentchan1013）

與另一半結婚。（ig@vincentchan1013）

陳書君坦言至今仍未獲父母認同。（ig@vincentchan1013）