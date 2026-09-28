百億少奶現身中環外套皺到爆遭質疑扮親民　網友揭婚前婚後真面目

前「跳水皇后」郭晶晶自2012年嫁給霍英東長子嫡孫霍啟剛後，正式升格為「百億霍家少奶」。雖然夫家在香港政商界有頭有臉又有錢，家族背景極為顯赫，但郭晶晶多年來始終保持一貫低調、貼地的生活作風，甚少以昂貴奢侈的浮誇扮相示人，因而深得大眾喜愛，更被譽為「最貼地的豪門新抱」。而近日，有網民在中環街頭野生捕獲郭晶晶，其人品及衣品再次引起網民熱議。

郭晶晶和霍啟剛非常恩愛。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶一家人深得網民喜愛。（郭晶晶微博圖片）

郭晶晶與霍啟剛早前一齊出席威尼斯雙年展晚宴。（小紅書）

外套皺褶引熱議 網民讚「富貴一身褶」

日前，有網民在小紅書上分享自己在香港中環街頭野生捕獲郭晶晶的照片，並以「在中環偶遇晶晶的一天，本人超低調！」為題發文。照片中可見，當時郭晶晶正與一名女性友人並肩同行。郭晶晶身穿一件米白色的麻質西裝外套，搭配黑色長褲及黑色平底鞋，手提一個款式簡約的棕色手袋，造型相當樸素隨意。

近日，有網民在小紅書上分享自己在香港中環街頭野生捕獲郭晶晶的照片。（小紅書@LYU）

郭晶晶外套的皺褶引起熱議。（小紅書@LYU）

照片曝光後，不少細心的網民注意到郭晶晶身上那件西裝外套滿是明顯的皺褶，紛紛留言調侃與討論。有網民笑言：「果然有錢人的衣服是皺的！」、「有錢一身麻，富貴一身褶」、「這叫富貴皺」、「亞麻高級皺」。也有網民幫忙解釋，指郭晶晶穿著的應是高級的亞麻質料，本身就極易起皺，但穿起來通透舒適，反而是不少高淨值人士日常偏愛的質感穿搭。

網民指郭晶晶非常低調。（小紅書@LYU）

酸民質疑「幫老公衝仕途」 路人緣極佳網民紛紛護航

除了討論穿搭之外，郭晶晶完全沒有豪門架子的自然狀態也引熱議。期間有酸民留言質疑：「要幫她老公衝仕途，她也不得不有禮吧，搭上她老公前可是另一個樣子。」但此言論迅速遭到大批網民反駁與護航。有曾偶遇郭晶晶的網民分享親身經歷：「真人很有禮，非常低調和善」、「我也遇到過，很有禮貌。開始都沒認出。後來認出了，對我微笑」。

不少網民更力撐郭晶晶：「她路人緣一直都還蠻好的吧！不管婚前還是婚後。」、「挺好，低調而有實力」、「很優秀」、「以實力贏人」，甚至大讚她：「好女旺三代」。事實上，郭晶晶作為奧運四金得主，早在運動員時期就憑藉實力與謙遜性格圈粉無數。嫁入霍家後，她非但沒有沾染半點豪門闊太的嬌氣，反而經常被拍到逛平價超市、用幾塊錢的橡筋綁頭髮、帶子女行山及參與公益活動，真性情多年如一。

兩人經常出雙入對。（微博@郭晶晶）