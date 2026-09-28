84歲盧海鵬中山開騷突腳軟後傾極驚險　兒子罕露面神態似足老父

現年84歲的老戲骨盧海鵬（鵬哥），近年深受糖尿病及多種併發症困擾，早前更自爆因糖尿病引致青光眼，右眼已經不幸失明，直言「冇得醫」兼「無戲可拍」。雖然身體大不如前，但熱愛舞台的鵬哥依然有心有力。趁著26日的追月夜，鵬哥特意前往中山舉行個人演唱會。雖然有周潤發親自帶領練跑強身健體，但鵬哥在台上演出時明顯步履蹣跚，大合唱期間更突然後傾險些仆倒，場面相當驚險！幸好，今次開騷獲遠在加拿大的兒子激罕現身撐場，陪伴在側照顧老父。

鵬哥早前霸氣宣佈：「我而家咩病都冇！」（小紅書＠盧海鵬開咪）

鵬哥回到內地與久別重逢的親友聚首一堂。（小紅書@盧俊宇哥哥）

周潤發曾因憂心盧海鵬健康，邀請他一起跑步養生。（官方圖片）

周潤發曾因憂心盧海鵬健康，邀請他一起跑步養生。（網上圖片）

兒子驚喜現身傍到實 父子神態極相似

為了支持老父，鵬哥的兒子特意從加拿大飛抵中山捧場。在鵬哥抖音帳號分享的片段中，只見其子膚色黝黑、身形健壯，穿上藍色花圖案恤衫配西褲，神態與鵬哥極為相似。兩父子在後台合照及用膳時，兒子都寸步不離，更緊緊捉實爸爸的手臂及留意其步伐，以防老父跌倒。

鵬哥在帖文中感觸寫道：「盧海鵬開咪，今日份驚喜。今天演出，兒子特地來看我。演了一輩子戲，台上聽過無數掌聲，但最珍貴的掌聲，是來自家人。多謝我兒子，來給我捧場。」字裡行間流露出滿滿的父愛與安慰。資料顯示，鵬哥在內地及香港曾有家庭，育有一子二女，早年安排兒子移居加拿大，近年關係較為平淡，今次兒子專程返來撐場，實屬難得。

盧海鵬父子神態極相似。（抖音＠盧海鵬開咪）

盧海鵬兒子由加拿大返港撐老父演出。（抖音＠盧海鵬開咪）

獲群星好友護駕 落車上台步步為營

今次中山演唱會，除了有愛子陪伴，更獲一眾圈中好友吳麗珠、麥子雲、顧冠忠、陳靖允等全程「護駕」。從網上流傳的片段可見，鵬哥享有專車接送的星級待遇，但落車時顯得相當吃力，需要麥子雲和吳麗珠在左右兩旁攙扶；就連踏上一小級的石階，鵬哥亦顯得步履不穩，幾乎跌倒，幸好身邊好友及時扶實。

專車接送演出場地。（抖音＠香港趙大拿）

落車時小心翼翼，全程扶實麥子雲。（抖音＠香港趙大拿）

麥子雲同吳麗珠一左一右扶實鵬哥。（抖音＠香港趙大拿）

台上後傾險仆倒 顧冠忠機警出手相救

在抖音擁有57萬粉絲的「香港趙大拿」亦直擊了鵬哥的開騷實況。穿上閃亮藍色西裝的鵬哥，堅持不使用拐杖站立演出。不過，在與全體演員大合唱《勝利雙手創》時，鵬哥明顯站不穩，整個人突然向後傾，險些仆倒！幸好他及時捉住身旁的顧冠忠，而顧冠忠亦非常機警，隨即「交叉手」一手揸咪唱歌，另一隻手則全程緊緊扶實鵬哥，以策安全。

雖然步履蹣跚，但鵬哥的演出依然專業，中氣十足落力獻唱。在演唱《激光中》時，他換上另一套閃亮西裝，與一班穿著短裙的女舞蹈員同台伴舞，期間更用力踏步配合節奏，盡顯活力一面！獲網民大讚：「鵬哥在幾乎站不穩的情況下，依然用高昂的歌聲在演繹，可見他對舞台是多麼的熱愛。」

大合唱時，鵬哥突然腳軟，扶實身旁嘅顧冠忠。（抖音＠香港趙大拿）

鵬哥突然腳軟後傾，好彩顧冠忠機警發現。（抖音＠香港趙大拿）

即伸手扶實就嚟跌嘅鵬哥。（抖音＠香港趙大拿）

一邊捉實一邊唱歌。（抖音＠香港趙大拿）

鵬哥真係冇力似就跌。（抖音＠香港趙大拿）

鵬哥好專業，唱《激光中》仲有原地踏步。（抖音@莫天崇）

中氣十足。（抖音@莫天崇）