前艷星與富商婚後住大埔林村豪宅　76歲獨搭港鐵拎大袋細袋獲讓座

現年76歲的邵音音在1972年嘉禾電影遇上李小龍，當時獲對方稱讚長得漂亮而推薦她加入影圈。早年她從艷星轉型成為實力派演員，兩度榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」。邵音音早在80年代經朋友介紹認識地產富商陳耀發，婚後為對方誕下一子一女，金像獎音樂人兼電影配樂師波多野裕介（Yusuke Hatano）是其女婿。近年邵音音已減少幕前演出，但依然活躍於社交平台。邵音音曾曝光九龍塘逾3000呎豪宅，近年又邀請親朋好友到大埔林村豪宅作客，社交生活豐富兼生活無憂。日前有人發現邵音音一人搭港鐵，更獲網民讓座。

邵音音後生好靚。（電影截圖）

邵音音憑《野．良犬》獲得香港金獎像最佳女配角。（影片擷圖）

邵音音搭港鐵拎大袋細袋獲讓座

近日有網民在社交平台上載照片，透露在港鐵上偶遇邵音音。相中邵音音身穿藍白色洋裝，戴着頸鏈耳環、包着頭巾，正在座位上閉目養神。邵音音手上拎住大袋細袋物品，相當多東西拎。邵音音打扮精緻不戴口罩，絲毫不在乎明星身份，出行毫無藝人架子。

邵音音成為演員前，在台灣修讀了五年護士專科，其後到郵輪上當護士。她遊遍了二十多個國家後，決定上岸另找工作。（邵音音IG圖片）

邵音音與好友。(ig@ladyumyum)

發文網友指港鐵上為邵音音讓座，而港鐵車廂內的人也很淡定，邵音音身邊男性更低頭瞓覺，令網民很驚訝：「之前都是在媒體上看到，今天地鐵給人讓座，抬頭一看是邵音音，很奇妙的感覺。但是地鐵裏的人都很淡定，只有我在激動」。

邵音音坐港鐵獲讓座。（小紅書）

邵音音拎住大袋細袋，坐住閉目養神。（小紅書）

網民驚訝港鐵乘客見到明星都好淡定。（小紅書）

邵音音豪宅曝光。（IG@ladyumyum）

邵音音的好友黃夏蕙帶泰國菜外賣到其屋企開餐。（IG@ladyumyum）

邵音音豪宅疑獲高人指點。（IG@ladyumyum）

邵音音豪宅疑獲高人指點。（IG@ladyumyum）

邵音音豪宅。（IG@ladyumyum）

邵音音、余慕蓮。（邵音音IG圖片）

邵音音、余慕蓮。（邵音音IG圖片）