朱咪咪曾暴瘦令人擔心最新近照曝光　精神奕奕現身大派定心丸

朱咪咪一向以「肥肥哋」的印象為人認識，不過近年她的身體狀況有所變化，瘦得誇張，不少網民都為其擔心。朱咪咪近日返港出席活動及好友聚會，資深傳媒人汪曼玲在其社交平台「汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》」中發布照片，見到在活動現場，朱咪咪穿上一件搶眼的紅色長袖恤衫搭配黑色長褲，手持咪高峰在台下與賓客互動，唱歌時神情從容且充滿活力。在聚會期間，她與資深傳媒人汪曼玲開心合影，相中的她披上帶有民族風圖案的紅色披肩，化上精緻妝容並塗上紅唇，面色紅潤，精神狀態極佳。

朱咪咪近期返港出席活動及好友聚會。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

朱咪咪與資深傳媒人汪曼玲。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

朱咪咪唱歌。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

曾暴瘦令人擔心

早前，朱咪咪曾因身形明顯消瘦而惹來「暴瘦」及健康亮紅燈的傳聞。不過她早已親身澄清，強調自己從未刻意減肥，身形清減純粹是因為改變了飲食習慣，晚餐時只吃餸菜而不吃白飯，並改為少食多餐。她亦表明每年均有定期進行身體檢查，各項指標一切正常。這次她以紅潤飽滿的面貌及充沛的活力現身聚會，以實際狀態粉碎了健康欠佳的謠言，為一眾粉絲大派定心丸。

朱咪咪。（資料圖片）

曾因工作忽略親子關係 晚年放慢腳步

回首演藝生涯，咪咪姐曾因長期在港登台，與遠在新加坡的兩個兒子關係疏離，大仔曾坦言童年因母親常因開工爽約而不開心。近年咪咪姐終於學會放低，大幅減產回鄉享清福，彌補缺失的母子時光。雖然她重申並無退休打算，指「人唔可以唔做嘢」，但會選擇適合年齡的工作。

朱咪咪一家人。（微博@朱咪咪）

朱咪咪的經典歌聲，大家都有印象吧：「鹿茸大補酒 ，係你強身嘅秒品、秒品、秒品！」 (Youtube片段截圖)

朱咪咪於《審死官》中演奶媽一角。（影片截圖）

朱咪咪於《唐伯虎點秋香》中再與星爺合作。（影片截圖）