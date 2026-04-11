71歲朱咪咪極罕唔戴假髮呈現最真實狀態　與黑妹聚舊掀回憶殺

昔日粵語小調歌后、現年 71 歲的朱咪咪（本名朱月美），近年多定居新加坡享受兒孫福，鮮有在港露面。昨日（10日）與她相交近半世紀的好姊妹「黑妹」李麗霞，在社交平台分享了一張極為罕見的合照，畫面中咪咪姐卸下舞台華麗裝容，以最真實的居家狀態示人，溫馨有愛的畫面瞬間勾起網民集體回憶。

老一輩歌手登台極重形象，咪咪姐過往為了配合華麗造型。（資料圖片）

71歲都中氣十足！（小紅書）

瘦了都有價有市，每次都以華麗造型登場。（小紅書）

朱咪咪仍有登台做騷。（小紅書）

卸下舞台靚裝 呈現最真實狀態

老一輩歌手登台極重形象，咪咪姐過往為了配合華麗造型，每次均會戴上不同款式的假髮，私下與友聚會亦多以帽子。然而在黑妹分享的照片中，咪咪姐破天荒呈現最真實一面，不僅沒戴假髮、帽子，更穿着一套橙色碎花睡衣坐在地上，慈祥地摸着一隻老狗。黑妹感性發問：「你哋睇到張相有咩嘢感覺？」不少網民直呼感動，勾起不少7、80年代登台往事，紛紛留言：「我第一個感覺就係右邊9點左邊10點囉！因為當年晚晚落翠記聽你兩位唱歌就係D嗰鐘數」、「和你一起變老」、「咪咪姐依然好靚，最緊要身體健康」。

朱咪咪極罕唔戴假髮，一身家居服與黑妹同年邁老狗合照，畫面溫馨有愛。（facebook@黑妹李麗霞）

身形單薄惹健康憂慮 揭瘦身真相：唔係減肥

雖然咪咪姐在照中笑容親和、容光煥發，但身形明顯消瘦不少，仍令不少粉絲擔心其健康狀況。事實上，咪咪姐近年體重下跌十多磅，曾出現「樹根頸」惹來揣測。她早前曾澄清，瘦下來是因為飲食習慣改變，晚餐少食飯、多食餸，且強調每年體檢結果均正常：「由細到大都冇諗過減肥，可能係頻撲得滯，而且我少食多餐，對身體更有益。」

朱咪咪。（資料圖片）

朱咪咪好有心！（汪曼玲微博照片)

咪咪姐平時都會戴帽。（小紅書）

朱咪咪近年消瘦咗唔少。（影片截圖）

曾因工作忽略親子關係 晚年放慢腳步

回首演藝生涯，咪咪姐曾因長期在港登台，與遠在新加坡的兩個兒子關係疏離，二仔曾坦言童年因母親常因開工爽約而不開心。近年咪咪姐終於學會放低，大幅減產回鄉享清福，彌補缺失的母子時光。雖然她重申並無退休打算，指「人唔可以唔做嘢」，但會選擇適合年齡的工作。

朱咪咪一家人。（微博@朱咪咪）

朱咪咪的經典歌聲，大家都有印象吧：「鹿茸大補酒 ，係你強身嘅秒品、秒品、秒品！」 (Youtube片段截圖)

朱咪咪於《審死官》中演奶媽一角。（影片截圖）

朱咪咪於《唐伯虎點秋香》中再與星爺合作。（影片截圖）