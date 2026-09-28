梅啟明與未婚妻shopping一袋二袋極豐收　稱梅媽有千萬遺產｜獨家

已故天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）於今年8月30日離世，享年102歲，身為長子的梅啟明近月來動作頻頻。他不僅召開記者會揚言要花150萬為母親大搞風光喪禮，近日更因遺產及身後事安排與姪仔隔空爆發激烈爭拗，堅稱梅媽仍有逾千萬遺產。雖然家事風波鬧得熱烘烘，但似乎並未影響他的心情與雅興。

梅啟明最近好多動作。（資料圖片）

shopping一袋二袋極豐收

近日，有讀者向《香港01》報料，指於港鐵車廂內野生捕獲梅啟明與其泰籍未婚妻May May結伴出巡，兩人手持多個購物袋，狂shopping懶理世俗眼光。從讀者向《香港01》提供的相片可見，梅啟明當日一身標誌性打扮，戴著灰色賊仔帽、黑框眼鏡，身穿白色T恤配牛仔褲及波鞋。最引人注目的，是他大腿上放置了一個巨大的「G2000」白色購物袋，看來他剛剛在該連鎖服裝店添置了不少新裝。

坐在他身旁的May May身穿卡其色西裝外套，腳邊的地板上還放著一個藍色的「NU SKIN」紙袋，相信是剛購入了美容保養產品。兩人一個買衫、一個買護膚品，各取所需，滿載而歸。

梅啟明與May May滿載而歸。（讀者提供）

梅啟明早前因不滿姪仔越過他處理梅媽後事及安排遺體火化，在接受網媒訪問時情緒大暴走。當時他越講越激動，突然聲稱自己感到頭暈、心口痛兼神智不清，最終需要緊急Call白車送院治理，場面一度混亂。

而就在出院後不久，怒氣未消的他又帶齊大批香燭及紙紮祭品，直奔梅媽生前位於跑馬地的居所門外進行路祭。當時他完全無視街上途人的目光，直接在行人路上化寶燒衣；期間更對著亡母遺照失聲痛哭，激動地大喊大叫，指控身邊有「魔鬼」養虎為患，舉動極度出位。

梅啟明原本說要告姪仔謀殺，之後越講越激動，導致血壓急速飆高，甚至出現呼吸困難的症狀，現場人士見狀隨即急Call白車求助。（鼎豐盛GPM）

網台又再直擊梅啟明拜祭梅媽整個過程。（鼎豐盛GPM）