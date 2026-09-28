梅啟明怒轟姪仔侵吞千萬遺產　驚爆梅媽慘遭火化頻頻「報夢喊冤」

已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）於8月30日與世長辭，一直揚言要豪花150萬元為亡母「風光大葬」的長子梅啟明，最終竟被「排除在外」，事後才得知梅媽已低調出殯並火化，早前在西灣河受訪時更一度急怒攻心、身體不適要緊急「call 白車」送院！剛出院的梅啟明偕同泰籍未婚妻May May一起接受《星島頭條》訪問，激動拍枱怒轟姪仔暗中操縱、私自火化梅媽兼藏匿遺囑企圖吞奪其口中所謂的過千萬身家，更爆出梅媽慘遭火化後頻頻向他「報夢喊冤」！

已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）於8月30日與世長辭。（資料圖片）

早前在西灣河受訪時一度激動得身體不適，搞到要call白車送院。（鼎豐盛GPM）

質疑姪仔藏匿遺囑拖延兩星期

提到喪事與遺囑，梅啟明火氣十足，痛批姪仔當他「冇到」！他透露早已委託律師要求對方交出梅媽遺囑，惟拖延整整兩星期仍未見影：「你既然話有，係咪第一時間交出嚟？點解到現在都唔交？係咪有問題啊？即係阿梅嘅版本啦，阿梅遺囑又係拖咗八個月，完全一模一樣」他痛批姪仔將最怕火的梅媽一火燒掉是「鐵石心腸兼冇良心」，更指對方一直陰險部署「想梅媽快啲死」以奪取遺產：「一日阿媽唔死佢一日攞唔到啲錢走」。

日前梅啟明偕未婚妻阿美一同路祭。（鼎豐盛GPM）

梅啟明堅稱梅媽遺產逾千萬

問到梅媽的身家財產，梅啟明估算正常計算絕對超過1,000萬元：「打官司還打官司，破產由基金嗰度畀，我唔係話想錢嘅問題，而係一個老人家養咗隻狗，不但止咬你，仲要連骨都吞埋你，將你消滅埋，呢啲咩所為？」

梅啟明堅稱梅媽遺產逾千萬。（盧振輝 攝）

說到激動處，梅啟明再次大力拍枱怒斥姪仔背後操控梅媽：「我對住燈火講，冇半句反話，講句難聽啲，肉隨砧板上，一個成百歲老人家，你控制住佢要佢做乜做乜，佢心中有數，我喺阿媽條腸出嚟我唔知佢諗乜做乜咩？但佢（姪仔）唔係，佢係深謀遠慮，叫佢都唔睬，呢啲咩人嚟？簡直係畜生！」

梅啟明怒斥姪仔背後操控梅媽。（盧振輝 攝）

梅啟明爆梅媽死得冤枉

他更爆出梅媽死得極其冤枉，並聲稱對方曾多次報夢給他，直言：「佢最怕火，你燒到佢咁，講句難聽啲佢瞇埋眼都要趷起身，佢報夢畀我聽就係咁」他又謂針唔拮到肉唔知痛，自己被冤屈了二十幾年，強烈反駁外界一味抹黑他貪錢、只識「攤大手問阿媽攞錢」，強調自己極有骨氣，自12歲便出來工作賺錢至今。隨後他更直接向梅媽生前好友潘小文開火「如果喺我面前我唔打佢我跟你挽鞋！」

梅啟明爆梅媽死得極其冤枉。（盧振輝 攝）

未婚妻May May霸氣護航

至於陪伴在側的未婚妻May May受訪時表示，坦言初相識時覺得梅啟明口花花兼手多，但看到他一身傷痕累累深感心痛，覺得他為人真實直率。被問到會否擔心對方日後再追第二個，May May笑言：「佢老喇，唔驚呀！」又謂霸氣表示不會讓其他人欺負梅啟明，就算要自己賺錢養他也完全沒問題：「佢冇嘢特別值得我欣賞，佢個人好直好真又坦白，我就係鍾意佢呢樣嘢，我唔鍾意花心男人，我鍾意男人成熟啲，（佢口花花！）而家冇，冇力喇！」

未婚妻May May護航：佢個人好直好真。（葉志明 攝）

未婚妻May May駁斥第三者指控

對於外界質疑她介入婚姻，May May澄清自己絕非「二奶」：「梅啟明同梅媽破產，Joey先嗌交返馬來西亞住，我冇出現過，佢破咗產先認識我。」現於中餐廳上班的她透露，梅媽生前曾親自買玉鈪送她、在家中喝她斟的茶兼拜神認可其媳婦身份，臨終前更交代她要好好照顧梅啟明。May May坦言是自己強行叫梅啟明停工休養：「佢好硬頸，唔見我哋四年，所以我同阿媽講我日日都返工照顧佢個仔，叫佢唔使擔心，等佢安心啲。」